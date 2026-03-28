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Nuevas ideas en el debate presidencial

“Se están planteando ideas interesantes, que apuntan a los problemas estructurales del Perú“. 

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    No sé si los debates presidenciales ayudarán a los electores a decidir por quién votar, pero sí sirven para constatar algunas posiciones recurrentes y una idea nueva que no veíamos desde los noventa.

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