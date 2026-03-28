El Comercio
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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Votar cuesta pero lo vale

“He ido transitando en el tiempo hacia la posición de que el voto debe ser obligatorio”.

    Augusto Townsend Klinge
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    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

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    "Existe una familia que se llama Perú y que requiere que todos asumamos compromisos aunque supongan costos para nosotros". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Existe una familia que se llama Perú y que requiere que todos asumamos compromisos aunque supongan costos para nosotros". Ilustración: Giovanni Tazza

    Siempre me ha intrigado la naturaleza del voto como un derecho y una obligación a la vez, según declara nuestra propia Constitución. Desde la óptica de un abogado, esto no tiene mucho sentido. Los derechos y deberes van de la mano, pero en circunstancias en las cuales sus titulares son distintos. Si una persona tiene un derecho significa que los demás estamos obligados a respetarlo. Pero si el ejercicio de un derecho es forzoso para su titular, uno pensaría que deja de ser lo primero.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.