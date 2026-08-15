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Dime con quién andas…

“El problema de Juntos por el Perú es que no comparte consensos mínimos con la mayor parte de las otras fuerzas parlamentarias”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Me pregunto si Jorge Nieto y los diputados del Partido del Buen Gobierno no tienen vergüenza de haber profundizado su alianza con Juntos por el Perú, el partido que cuenta con seis congresistas vinculados al Movadef, con el que anunció que nunca se juntaría. Ahora camina de la mano con los neosenderistas y con dirigentes cocaleros como el abusador Julián Pérez Mallqui (alias ‘Cheldo’).

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