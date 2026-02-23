Horóscopo de hoy, 23 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de HOY, lunes 23 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tareas inconclusas provocarán fallas difíciles de remontar, pero las resolverá. Amor: las afinidades crearán dulces vivencias y el momento romántico no tardará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambios drásticos generarán aceptación y le llenan de confianza. Éxitos. Amor: sorpresivas muestras de afecto aliviarán su corazón y disiparán los malentendidos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: si participa en varios temas a la vez, los problemas no tardarán en aparecer. Amor: asistir a un lindo espectáculo será la clave para recuperar la calidez en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: posibles cambios o mudanzas del negocio le causará inquietud pero será positivo. Amor: las cosas parecerán estar en calma pero verá de no ignorar un indicio de problemas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: responderá con todo su carácter cuando alguien quiera apropiarse de su proyecto. Amor: un encuentro resultará mejor de lo esperado. Se insinúa un cálido romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su idea será bien recibida por el entorno porque traerá buenos beneficios. Amor: compartir tareas en común en la pareja, le permitirá abrir el corazón a la sinceridad.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una coincidencia atraerá la buena fortuna en los negocios. Éxito resonante. Amor: momentos felices surgirán después de resolver una caprichosa polémica.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su entorno no aplicará las directivas y hará salir su rasgo más intolerante. Amor: momento para dejar atrás las actitudes de indiferencia y dialogar sinceramente.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: compromisos cancelados y rumores de cambios generarán inquietud. Amor: si se precipita al decidir sobre un tema delicado, la relación comenzará a tambalear.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los asuntos pendientes se acumularán pero un colega traerá soluciones. Amor: momento favorable para animarse y declarar su atracción por cierta persona.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: le elogiarán por su tarea cumplida, pero sentirá que aún no dio lo mejor. Amor: un agradable encuentro superará con calidez los malos momentos de la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un rival dirá cosas que faltan a la verdad pero si afina la intuición, vencerá. Amor: una cita predispone a momentos de gran seducción y un romance iniciará.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VIGOROSA Y APASIONADA. LE GUSTA PLANIFICAR PERO AMA LO ESPONTÁNEO.