José María Balcázar a la espera de Hernando de Soto: ¿Cómo se conforma el nuevo Gabinete Ministerial?

A cuatro días de haber jurado como presidente de la República, José María Balcázar (Perú Libre), no ha logrado designar a un jefe de Gabinete Ministerial ni renovar a parte del equipo que le heredó el exmandatario José Jerí. Fuentes de El Comercio confirmaron que el último sábado, el ex juez le ofreció al economista Hernando de Soto el premierato. No obstante, hasta el cierre de esta nota, el excandidato presidencial no ha dado una respuesta y continúa evaluando la propuesta.

Otras fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que el viernes, Balcázar le pidió a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, que continúe en el cargo.

Las mismas fuentes agregaron que el abogado se comprometió a respetar la política económica del país. Es decir, a mantener las medidas para reducir el déficit fiscal. En la reunión, Miralles le explicó que sí hay una partida destinada, en la Ley de Presupuesto de este año, para cubrir lo que el presidente denomina “la deuda social”.

También refirieron que, desde los gremios de empresarios, los alcaldes y los gobernadores regionales “han empujado mucho” a la continuidad de la titular del MEF.

Sin embargo, desde el Ejecutivo precisaron que mientras no haya una renovación de confianza pública, cualquier situación se podría dar.

La reunión entre Balcázar y Miralles duró unos 30 minutos y se dio dos horas después de que Alianza para el Progreso, partido del candidato presidencial César Acuña, exhortar al presidente a mantener a la titular del MEF y también a los titulares de la Producción, Turismo y Comercio Exterior y Ministerio de Relaciones Exteriores.

El mismo día, por la tarde, el jefe de Estado recibió a los gobernadores regionales Joana Cabrera Pimentel (La Libertad) y Zózimo Cárdenas Muje (Junín). La primera es militante apepista.

La cumbre con los empresarios

El último sábado, durante una hora y media, el presidente Balcázar estuvo reunido con los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX, Cámara de Comercio de Lima, Canatur y Perú Cámaras.

En el encuentro, según contó el presidente de la SIN, Felipe James a este Diario, el empresariado le solicitó al ex juez mantener el crecimiento y el impulso de la economía. Para ello, agregó, le recomendaron mantener a los ministros de corte “técnico” de la administración de Jerí, entre ellos Miralles y a los titulares del Mincetur y Produce, así como al canciller Hugo de Zela por el manejo satisfactorio que ha tenido con China y Estados Unidos.

“[El presidente] nos respondió que la ministra Miralles va a seguir y a los 15 minutos de iniciada la reunión, ella apareció. Lo único que ha asegurado es esta continuidad”, expresó.

Miralles, titular del MEF (a la derecha de Balcázar) participó en reunión entre el presidente y el empresariado del último sábado en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia Perú) / olea

James, además, refirió que le sugirieron que el nuevo primer ministro no sea político, sino una persona del “sector privado”. Añadió que Balcázar les dio a entender que “así sería”.

“Me ha sorprendido [el presidente], nos dijo varias cosas que no esperábamos. Ha señalado que es un invitado de Perú Libre y que no es comunista. Yo no lo conocía. Pero hay que esperar a ver qué sucede. Si todo lo que nos dijo ayer [sábado] se convierte en realidad. Los pocos gestos que ha dado son positivos, como ratificar a Miralles y si logra convencer a Hernando de Soto para la PCM”, acotó.

Otras fuentes de El Comercio indicaron que si bien, inicialmente, el canciller Hugo de Zela no estaba interesado en seguir en Torre Tagle, ahora estaría evaluando la opción de continuar.

Las mismas fuentes refirieron que la visita del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, a Balcázar, el último viernes habrían apuntalado la permanencia del embajador en retiro.

El presidente José María Balcázar Zelada sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro.



Este encuentro permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para… pic.twitter.com/ibuy7Uh53o — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 20, 2026

Asimismo, el mandatario habría tenido en cuenta que a inicios de marzo tiene una cita importante con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Miami.

Este Diario intentó comunicarse con Hernando de Soto, economista y excandidato presidencial de Avanza País en el 2021, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Perú Libre intenta desmarcarse

El portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo, a título personal, que no está de acuerdo con una eventual designación de De Soto en la PCM y que desde su agrupación hubieran preferido a un político o técnico “de tendencia de izquierda”. No obstante, indicó que el perulibrismo “está desconectado” del gobierno.

“Particularmente, no me gustaría que el señor De Soto sea el primer ministro, él está en el ocaso de su trayectoria, ha gente con más luces y con una mirada socialista […] Balcázar no es militante, nosotros no queremos empoderarnos en el gobierno, poner a un Gabinete o ministros, no es nuestro objetivo, estamos en otro momento”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Cruz afirmó que él ha dado la indicación a todos los congresistas de su bancada a enfocarse en la campaña y en su trabajo parlamentario “y no meterse en el Ejecutivo”.

Fuentes cercanas a la cúpula cerronista indicaron que al partido del lápiz no le interesa ocupar el premierato en un gobierno de solo cinco meses, “porque no se va a lograr nada”.

Las mismas fuentes confirmaron que Loly Herrera Lavado, ex abogado de Vladimir Cerrón y de la madre de este, Bertha Rojas, sería el nuevo secretario general de la Presidencia. Agregaron que Balcázar está buscando la manera de hacer viable su nombramiento, a pesar de que no cumple ciertos requisitos.

Herrera Lavado, quien ha sido secretario del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de Pedro Castillo, se ha reunido en cinco oportunidades con el presidente desde el último jueves.

A través de su cuenta de X, el prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, consideró que su partido “debe dedicarse a su campaña política y no entretenerse con el gobierno”. Agregó que su “victoria ahí solo es simbólica contra el golpismo”.

“Por el resto se percibe un gatopardismo como lo presumí antes de la salida de Jerí, pues estamos frente a un gobierno de cierre, no de transformaciones estructurales. Se golpeó al fascismo, al clasismo y al racismo que representaba [María del Carmen] Alva, pero eso no quiere decir que con Balcázar estemos frente a un gobierno perulibrista de ninguna manera”, subrayó.

Más información

El último jueves, el presidente tuvo reuniones con Braulio Grajeda, ex viceministro de Gobernanza de la PCM durante el inicio de gobierno de Pedro Castillo; y Richard Rojas, dirigente de Perú Libre. La cita duró casi dos horas.

Balcázar, además, también recibió en Palacio de Gobierno a los comandantes generales de las tres instituciones castrenses y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, además, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

El abogado de 83 años enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de apropiación ilícita. El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión suspendida y el pago de S/348,344 como reparación civil a favor del Colegio de Abogados de Lambayeque. Esta entidad denunció al congresista de apropiarse de sus fondos cuando fue decano en el 2019.

Fuentes del Colegio de Abogados de Lambayeque indicaron a este Diario que el juicio contra el nuevo mandatario se instalará en setiembre. Advirtieron que es muy probable que este solicite la prescripción, debido a que han transcurrido siete años desde los hechos y la pena solicitada es solo de un año.