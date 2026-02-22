Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A cuatro días de haber jurado como presidente de la República, José María Balcázar (Perú Libre), no ha logrado designar a un jefe de Gabinete Ministerial ni renovar a parte del equipo que le heredó el exmandatario José Jerí. Fuentes de El Comercio confirmaron que el último sábado, el ex juez le ofreció al economista Hernando de Soto el premierato. No obstante, hasta el cierre de esta nota, el excandidato presidencial no ha dado una respuesta y continúa evaluando la propuesta.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Vladimir Cerrón habla de un “frente” que aseguró elección de Balcázar ¿Qué responden las bancadas señaladas?
Congreso

Vladimir Cerrón habla de un “frente” que aseguró elección de Balcázar ¿Qué responden las bancadas señaladas?

El que ordena y el que firma
Columnistas

El que ordena y el que firma

José María Balcázar a la espera de Hernando de Soto: ¿Cómo se conforma el nuevo Gabinete Ministerial?
Política

José María Balcázar a la espera de Hernando de Soto: ¿Cómo se conforma el nuevo Gabinete Ministerial?

JEE Lima Centro 1 declara fundada anotación marginal en hoja de vida de Keiko Fujimori
Política

JEE Lima Centro 1 declara fundada anotación marginal en hoja de vida de Keiko Fujimori