“Estamos en una crisis política tremenda, yo veo esto como una emboscada política de Fuerza Popular”, señaló el congresista no agrupado Bienvenido Ramírez sobre el video en el que se le escucha hablar con el legislador fujimorista Moisés Mamani sobre su buena relación con el Ejecutivo.

“Estas son prácticas montesinistas que se daban en aquellos tiempos de la salita [del SIN]. Con qué moral sale Luz Salgado a abanderarse de la lucha contra la corrupción cuando ella sí participaba en las negociaciones donde sí se veía rumas de dinero en las mesas”, dijo el legislador por Tumbes a Canal N luego de que Fuerza Popular difundiera en una conferencia de prensa videos de su conversación con Mamani.

“Ahí no se habla de vacancia. Rechazo absolutamente [esto] e increpo a mi colega Mamani a tener una confrontación en cualquier canal televisivo para decirle las cosas que se habían tratado. Yo no tengo ningún rabo de paja”, añadió el parlamentario.

En ese sentido, remarcó que gestionó obras junto a alcaldes de Tumbes, y que además veló por expedientes técnicos de ciertos proyectos para que en el Ministerio de Economía y Finanzas “sean salvados de las observaciones y que las obras se ejecuten en mi región”.

“Al congresista Mamani yo nunca lo he buscado, él me ha buscado. Ha sido un topo de Fuerza Popular enviado a mi despacho y enviado al despacho de Kenji Fujimori […] En ningún momento se ha visto dinero, en ningún momento se ha hablado de la vacancia”, reclamó.

Consultado por si colocó a funcionarios en su departamento, Bienvenido Ramírez indicó que hay personas que tienen ocho o diez años en sus cargos y no han efectuado esfuerzos para el progreso de su región, por lo que él propuso a algunas personas.

“Son propuestas de profesionales probos, tumbesinos que conocen nuestra región para que se den los nombramientos por parte del Ejecutivo. Hasta ahora al prefecto no lo han cambiado, tampoco han cambiado al de Senasa. El gobierno no ha hecho esos cambios”, indicó.

“No se ha colocado a nadie, absolutamente. Yo con el congresista Mamani somos amigos, nos bromeamos, nos jugamos, ha sido a mérito de un fanfarroneo. No hay evidencias. El actual gobernador político de Tumbes no ha sido cambiado en ningún momento. Es un video malintencionado y editado”, añadió.

-Bocángel también niega compra de votos-

De otro lado, el legislador no agrupado Guillermo Bocángel, quien también sale en uno de los videos presentados por Fuerza Popular, dijo que no se intentó comprar el voto de Moisés Mamani.

“La parte de manejar contratos ha sido una palabra política, mal dicha, de que ya se tiene que trabajar una nueva forma de contratar en el mismo Congreso si es que se logra tener la Mesa Directiva. En ningún momento yo quiero pertenecer a una mesa directiva”, remarcó.

Por esto, indicó que en la conferencia de prensa de Fuerza Popular, Moisés Mamani no tiene mayor participación, por lo que espera que él diga su verdad.

“Él sabe por qué está haciendo esto, a quién está respondiendo. Mamani me menciona que quiere apoyo en su gestión en carreteras y transportes para su región. Entonces yo le digo que no hay ningún problema, que coordine con el ministro Bruno [Giuffra] e inclusive ‘anda y nomás preséntate’. Y una serie de cosas. En ningún momento yo lo he llevado o he llamado al ministro para decir que el congresista Mamani va a ir”, sentenció.

