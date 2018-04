César Álvarez: Piden 30 años de prisión por caso 'La Centralita'

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha pedido 30 años de prisión contra el ex presidente del Gobierno Regional de Áncash César Álvarez por el caso conocido como 'La Centralita'.

El Poder Judicial notificó, en total, a los 60 implicados contra quienes el Ministerio Público ha presentado una acusación tras unos tres años de investigación. Las penas de prisión más fuertes son las que ha considerado contra César Álvarez por los delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, colusión, violencia y resistencia a la autoridad.

Otras personas contra quienes piden 30 años de prisión son el ex congresista Heriberto Benítez, el ex funcionario de la ONPE José Luis Cavassa, el ex gerente de Chinecas Arnulfo Moreno, el ex gerente regional Hernán Molina y el ex jefe de seguridad José Carmen Ramos.

El fiscal Elmer Chirre Castillo ha pedido 22 años de prisión para Martín Belaunde Lossio, también incluido en el listado de 60 denunciados, por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

En total, la fiscalía estaba investigando a unas 81 personas como parte del Caso 'La Centralita'. A las 21 personas contra quienes no se inició proceso se les confirmó el sobreseimiento. La acusación formal contra los otros 60 implicados fue presentada a fines de febrero, pero recién ahora ha sido notificada por el Poder Judicial.

César Álvarez se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas. La restricción que se dictó por las investigaciones de 'La Centralita' cumplió su plazo, pero la orden de arresto previsorio continuó debido a las investigaciones por el asesinato de Ezequiel Nolasco.