Hinostroza: ¿qué implica que extradición no incluya organización criminal? Romy Chang, Luis Lamas Puccio y Carlos Caro explican las consecuencias de extraditar al ex juez supremo por tres delitos, pero no por organización criminal

Ex juez supremo, César Hinostroza, se fugó a España en octubre pasado. (Foto: El Comercio)