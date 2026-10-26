Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, afirmó que las puertas de su agrupación están abiertas ante una eventual incorporación del senador Jorge Gavidia, quien renunció al Partido del Buen Gobierno tras expresar discrepancias con sus integrantes.

Consultado sobre la posibilidad de recibirlo en sus filas, indicó que no descartan esa opción, aunque dependerá de una evaluación partidaria.

“Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias, hay que hacer una evaluación al igual que cualquier partido” , declaró.

#EnVivo Daniel Barragán, senador, tras salida de Jorge Gavidia del Buen Gobierno: Las puertas del partido Obras siempre está abiertas Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/26rNEtXuz2 — Canal N (@canalN_) October 26, 2026

Barragán también se refirió a las diferencias que habría tenido Gavidia dentro de Buen Gobierno y consideró que existiría una incomodidad que no ha podido ser superada por el equipo político de dicho partido. Según indicó, el senador no se habría sentido escuchado por sus compañeros de agrupación.

“ Veo que para su grupo no es escuchado, no lo llaman para las reuniones, entonces hay una incomodidad que no ha podido superarla el equipo. Esperemos que se mantenga, creo que iba a conversar con Jorge Nieto y de ahí sacarán alguna confusión ”, manifestó.

Sostuvo, además, que si la salida de Gavidia responde a diferencias doctrinarias con su partido, habría existido un error al incluirlo en la lista parlamentaria de la agrupación.

“Si es así (si hay unas diferencias doctrinarias), creo que cometieron un error en ponerlo en una lista porque supuestamente los que están en una lista es porque tienen los mismos ideales”, afirmó.

Finalmente, Barragán señaló que ha habido coincidencias entre su agrupación y Gavidia en algunas votaciones, un factor que deja abierta la posibilidad de un acercamiento político.

“Bueno, ha habido coincidencias en el voto, todas las posibilidades están abiertas, no descartamos ninguna”, concluyó.