Daniel Barragán opinó que Gavidia no ha sido escuchado en su partido. (Foto: Presidencia)
Daniel Barragán opinó que Gavidia no ha sido escuchado en su partido. (Foto: Presidencia)
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Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, afirmó que las puertas de su agrupación están abiertas ante una eventual incorporación del senador Jorge Gavidia, quien renunció al Partido del Buen Gobierno tras expresar discrepancias con sus integrantes.

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