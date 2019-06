Solo dos bancadas han definido sus votos sobre cuestión de confianza

Las bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú son las únicas que ya definieron sus votos sobre la cuestión de confianza que solicitará el Gabinete Ministerial al Congreso mañana. Ambas votarán en contra.

El resto de las agrupaciones parlamentarias continúa evaluando los posibles escenarios que se presentarán en el pleno, cuando el primer ministro Salvador del Solar acuda para sustentar la cuestión de confianza.

►Los caminos de la cuestión de confianza



►Del Solar: “Enviar esto al TC sería una manera más de estorbar la reforma”



Frente Amplio y Nuevo Perú votarán en bloque contra la solicitud del Ejecutivo porque buscan la disolución del Congreso, confirmaron sus voceros, Humberto Morales y Richard Arce, respectivamente.

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, adelantó que para su bancada “todo está en evaluación”. Las opciones son votar a favor, en contra o respaldar una cuestión previa que se presente durante el debate.

El portavoz de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, dijo que su grupo respalda la cuestión de confianza; sin embargo, el legislador Carlos Bruce insistió en que se necesita aclarar algunos puntos sobre la solicitud del Ejecutivo.

El último sábado, Bruce adelantó a este Diario que propondrá una cuestión previa para que el Tribunal Constitucional revise la constitucionalidad de la cuestión de confianza. Ayer insistió en esa opción.

El vocero del Apra, Javier Velásquez, dijo a El Comercio que su bancada definirá su voto luego de escuchar la exposición de Del Solar.

“Nuestro sentido va por escuchar porque creemos que muchas de las propuestas [del Ejecutivo] son viables”, afirmó.

Velásquez agregó que no apoyarían la propuesta de Bruce porque “el TC no se va a pronunciar inmediatamente”.

El portavoz de Alianza para el Progreso, César Vásquez, informó que los integrantes de su grupo se reunieron el último viernes para definir una postura: “No llegamos a tomar una decisión porque hay varias aristas que debemos seguir analizando”.

La Bancada Liberal apoya la cuestión de confianza y hoy se reunirá para definir cómo votará, informó el congresista Gino Costa. Alberto de Belaunde evaluaba votar en contra, pues no confía en que Fuerza Popular respete las reglas del Ejecutivo en torno a los cinco proyectos de ley de reforma política, pero acatará lo que decida todo el grupo.

Cuestionamientos en PpK

El congresista oficialista Carlos Bruce consideró “terrible” que el primer ministro Salvador del Solar considere que una posible consulta al Tribunal Constitucional sobre el pedido de cuestión de confianza “estorbe la reforma política”.

“Que el primer ministro diga que esto no es importante, que la constitucionalidad o no de la cuestión de confianza es secundaria, eso me parece terrible”, dijo Bruce a RPP. Agregó: “Si no vamos a ceñirnos al ámbito constitucional [...], cerremos la tienda y vámonos todos”.