La canciller Cayetana Aljovín manifestó este domingo que el Grupo de Lima se reunirá para evaluar la posible presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará los días 13 y 14 de abril en la capital del Perú.

“Es un tema que tenemos que evaluar detenidamente. Es un tema que se habló en el Grupo de Lima, que tuvo lugar en Santiago hace dos semanas. Se quedó en que como estamos en reuniones permanentes por lo sucedido recientemente en Venezuela, va a ser un tema que tendremos que evaluar”, dijo al programa de TV “Agenda política”.

El Grupo de Lima, integrado por 12 países americanos, se reunió el pasado 22 de enero en Santiago de Chile para "analizar los avances que se han realizado respecto a la situación en Venezuela".

En ese sentido, la ministra de Relaciones Exteriores manifestó que en dicho frente “todos hemos sido claros en que la situación de Venezuela no solo le compete a los venezolanos, pues ha generado una crisis a la región”.

“Así lo vemos en el Grupo de Lima. En Colombia ya viven 500 mil venezolanos; en Perú, 100 mil. Venezuela, al no reconocer la crisis, no solo no permite que los países [intervengan], sino que tampoco los organismos no gubernamentales apoyen”, afirmó.

Cayetana Aljovín anunció que el Perú, como país anfitrión de la cumbre, ha enviado invitaciones a todos los países. “Hasta el momento ningún país ha confirmado su asistencia”, agregó.

De otro lado, la canciller mencionó que conversará con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, sobre la política migratoria del país norteamericano. El diplomático estará en el Perú los días 5 y 6 de febrero.

