Fiscalía abre indagación previa por intento de vacancia e indulto

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió una indagación previa para determinar si hubo presuntos favores políticos –entre ellos el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori– ofrecidos por el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski para evitar su vacancia.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a El Comercio que los actos previos indagatorios son pasos que se seguirán para determinar si se configuraron hechos delictivos y de allí encuadrar los posibles delitos en los que pudiera haber incurrido el ex presidente y otros.

Las fuentes detallaron a este Diario que los primeros en ser llamados serán los ex integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, entre ellos el ex viceministro de Justicia Juan Falconí (ex presidente de la Comisión de Gracias) y Camilo Santillán Vergara (ex director y secretario técnico de la comisión .

También serán convocados los ex ministros Enrique Mendoza (Justicia) y Fernando D’Alessio (Salud).

Al final de todas las diligencias se solicitará un descargo por escrito a Kuczynski, remarcaron las fuentes.

Las citaciones para los primeros convocados ya fueron firmadas por el fiscal Sánchez, indicaron en la fiscalía.

La indagación previa se realiza luego de que esta semana la Fiscalía de la Nación diera trámite a la denuncia de ampliación que presentó el procurador anticorrupción Amado Enco en contra de varios ex funcionarios que tuvieron relación con los temas del indulto y la vacancia.

“Se dispone realizar diligencias preliminares contra quienes resulten responsables en la denuncia ampliatoria presentada por la Procuraduría Pública”, sostiene la Fiscalía de la Nación.

Las fuentes fiscales explicaron que las indagaciones buscarán determinar si se utilizó de manera irregular la facultad presidencial para otorgar la gracia a Fujimori.

Es decir, se tratará de establecer si se utilizó dicho acto humanitario para buscar un rédito político. Aclararon que no se centrarán en cuestionar la salud de Fujimori.

Una vez culminada esta etapa, cuyo plazo no se ha determinado, el fiscal deberá calificar la denuncia de Enco y decidir si abre una investigación preliminar formal, para establecer quiénes pasarán a calidad de investigados y cuáles serán los delitos por los que se les investigará.

—Más diligencias—

Las diligencias abarcarán desde el primer intento de vacancia (21 de diciembre del 2017), puesto que fue a los tres días de esa votación en el Congreso que Kuczynski otorgó el derecho de gracia e indulto por razones humanitarias a Fujimori.

Se tomarán en cuenta los audios y videos que fueron grabados por el congresista de Fuerza Popular (FP) Moisés Mamani.

También analizarán los documentos referidos al indulto humanitario hallados por el Equipo Especial Anticorrupción durante el allanamiento a las casas de Kuczynski.

Serán convocados a declarar los ex ministros fujimoristas Juan Carlos Hurtado Miller, Belisario de Las Casas y Gustavo Gonzales Prieto, entre otros.

Todos ellos también se encuentran mencionados en la denuncia que interpuso la procuraduría anticorrupción, como presuntos participantes de una reunión privada con el suspendido congresista Kenji Fujimori, en diciembre del 2017.

Al respecto, el abogado César Nakazaki, defensor de Kuczynski, aseguró que hasta el momento el ex presidente no tiene la calidad de investigado pues la fiscalía dispuso abrir las indagaciones contra quienes resulten responsables.

Explicó que se trata de dos casos: uno es el de los videos de Mamani en el que PPK “tiene la condición de testigo” y el segundo, por el primer intento de vacancia. “Es allí donde se ha incorporado el tema del indulto y se ha iniciado diligencias preliminares”, confirmó.

—Posibles efectos —

El abogado penalista Luis Lamas Puccio indicó que con estas indagaciones la fiscalía busca elementos para demostrar la necesidad de abrir una investigación preliminar a PPK y otros ex funcionarios.

Lamas Puccio precisó que el indulto no podrá ser anulado dentro de este proceso, si se llegan a determinar responsabilidades penales.

Sin embargo, aclaró, una futura sanción a PPK sí podría ser usada para que en otra vía se pida la nulidad del indulto.