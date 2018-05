La fiscalía quiere defender al juez Concepción, dice César Nakazaki

El abogado del ex presidente Ollanta Humala, César Nakazaki, consideró que con la reciente recusación planteada por la fiscalía solo se busca defender al juez Richard Concepción Carhuancho, quién en julio del año pasado dictaminó 18 meses de prisión preventiva en contra de su patrocinado y de la ex primera dama Nadine Heredia.



Como se informó, el fiscal Rafael Vela, de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lava de Activos, solicitó que dos de los tres magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional —Sonia Torres Muñoz y Rómulo Carcausto— sean recusados del proceso en contra de Humala.



Días atrás, esta sala, a su vez, declaró fundada la recusación que plantearon los abogados del ex mandatario y su esposa Nadine Heredia en contra de magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones cuestionando su imparcialidad.