FP se reunirá la próxima semana para evaluar denuncia contra Héctor Becerril

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó que su grupo parlamentario se reuniría la próxima semana para evaluar la nueva denuncia formulada contra el congresista fujimorista Héctor Becerril.

La noche del último domingo, el programa “Cuarto Poder” reveló el testimonio de una empresaria involucrada en las investigaciones del Caso Los Temerarios del Crimen de Chiclayo, quien acusó a Becerril de recibir sobornos para intervenir a favor de la empresa Constructora CRD Filial Perú, que en el 2017 obtuvo la licitación de una obra valorada en aproximadamente 11 millones de soles.

“Nosotros esta semana estamos en semana de representación. Así que este caso se verá la próxima semana. [La última semana de febrero], sí”, dijo Tubino a El Comercio.

El legislador manifestó que aún no se ha definido si Héctor Becerril estará presente en esta reunión donde se evaluará la acusación, pero manifestó que la denuncia deberá investigarse con la máxima transparencia.

"No he definido todavía como vamos a hacer, pero nosotros somos partidarios de que toda investigación se lleve a cabo con la máxima transparencia. Así que las investigaciones que se tienen que hacer que se hagan como corresponde", aseveró.

Agregó que desea escuchar la versión de los hechos de parte del legislador, porque el reportaje periodístico no contó con el testimonio de Becerril.

"Han aparecido algunos elementos de juicio inculpatorios que quisiera escucharlo al congresista Héctor Becerril dar sus descargos, que él tendría que hacerlo públicamente, porque ayer no se ha escuchado lo que él tiene que decir", refirió.

Por último, Tubino prefirió no adelantar opinión sobre que sanciones podrían recaer sobre el parlamentario de comprobarse esta denuncia, pero manifestó que el partido tiene una serie de sanciones disciplinarias que se pudiesen dar en el caso hipotético.

"Hay todo un cumulo de posibilidades, pero yo no quiero adelantar absolutamente nada, porque no he escuchado ninguna palabra del congresista Becerril. Solamente he escuchado una versión que da una señora desde el extranjero, [quien] da una serie de [...] acusaciones [...], pero no he escuchado los descargos [de Héctor Becerril]", acotó.

Este Diario intentó comunicarse con el congresista Becerril por medio de su despacho parlamentario, pero no tuvimos respuesta de él hasta el cierre de esta nota.