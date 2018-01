El Gabinete Aráoz en perspectiva [ANÁLISIS]

Tres expertos analizan los recientes cambios en el Gabinete Ministerial que preside Mercedes Aráoz y proyectan los posibles escenarios tras el indulto a Alberto Fujimori y las disputas en Fuerza Popular.

1. ¿Los cambios ministeriales dan al Ejecutivo balance entre lo político y lo técnico?

​Si bien el Ejecutivo ha convocado a ministros con perfil político (Barreda, Arista y Meléndez), no significa que ellos quieran ser políticos para PPK. Falta ver si deciden ayudar a la gestión de PPK en su conjunto o si prefieren mantener un perfil bajo que los aleje de la mira de la oposición. Lo más sensato para sus carreras en esta coyuntura política es claramente lo segundo.

​María Alejandra Campos

Politóloga

No veo todavía un cuadro equilibrado. Creo que se ha optado por más técnicos que políticos, cuando el momento de crispación que había entre el Ejecutivo y el Legislativo obligaba a tener ministros más negociadores, más políticos. Creo que ahora tenemos en el cuadro a unos cuatro o cinco ministros con un perfil más político, pero la balanza aún está algo más inclinada al lado técnico.

Luis Nunes

Analista político

Por lo menos ha preservado a gente con experiencia política, como la primera ministra Aráoz, por ejemplo. Después están Carlos Bruce (Vivienda), Cayetana Aljovín (Relaciones Exteriores). No estoy seguro de que se pueda hablar de equilibrio, porque surgen nombres nuevos que vienen de la experiencia más bien tecnocrática. Ahora habrá que esperar a ver su desempeño político.

César Campos

Periodista

2. ¿Esta recomposición es suficiente para revertir la crispación política?

Hasta antes del indulto, la crispación provenía principalmente del fujimorismo keikista determinado a no colaborar con el Gobierno. Luego se sumaron Nuevo Perú y el antifujimorismo. Lo único que ha logrado el Gabinete ha sido molestar a un cuarto actor: el Apra. Salvo el kenjismo, hoy no hay fuerza política que no esté contra Kuczynski.

​María Alejandra Campos

Politóloga

En términos médicos, con estos cambios ministeriales al paciente que tenía 40 grados de fiebre se le ha bajado a 38,5, pero todavía no está en la temperatura de un cuerpo normal. No solo se necesita un cambio en el Gabinete, sino también en la orientación del Gobierno. El Gobierno necesita un período de calma, pero también ministros de calle.

Luis Nunes

Analista político

Este Gabinete tiene un desafío, pero todavía no sabemos cómo va a responder. En principio, deberían establecer una mejor comunicación con todos los sectores del país y definir sus objetivos. Por ejemplo, con el Partido Aprista ya hubo un enfriamiento de las relaciones que fue tomado inicialmente como una declaración de guerra.

César Campos

Periodista

3. Con sus problemas internos, ¿Fuerza Popular seguirá como oposición dura?

Creo que continuará como oposición férrea. Luego del indulto, los pocos puentes que el Gobierno había logrado tender con ellos han desaparecido. Puede que si se concreta la escisión, Fuerza Popular ya no tenga la mayoría absoluta, pero luego del indulto y de los cambios ministeriales es más fácil que consiga apoyo del Apra y Nuevo Perú.

María Alejandra Campos

Politóloga

No creo que vayamos a conseguir la calma completa nunca, porque así el indulto hubiera sido otorgado en cualquier otra época del año iba a causar un tsunami político. Vaticino un período de tranquilidad hasta después de que el Papa se vaya, pero después vamos a ver una escopeta de varios cañones: uno que extiende la mano y el otro que dispara.

Luis Nunes

Analista político

Con los problemas internos en Fuerza Popular el Gobierno se va a poder manejar con más comodidad. Si bien perdieron tres congresistas, parece que hubieran ganado al menos diez adeptos cuestionados por el ala keikista de Fuerza Popular. Se supone que, en líneas muy gruesas, siempre respaldarán las políticas del Gobierno por el indulto.

César Campos

Periodista

4. ¿Un nuevo intento de vacancia prosperaría en este contexto?

No veía factible que un intento de vacancia presidencial prosperara en el contexto anterior y, sin embargo, se frustró por muy poco. Si la votación llegase al pleno nuevamente, asumiendo que Fuerza Popular (61), el Frente Amplio (10) y Nuevo Perú (10) votan a favor y Apra (3), AP (2) y APP (2) votaran como la primera vez, la moción contaría con 88 adhesiones y sería aprobada.

María Alejandra Campos

Politóloga

No veo en este momento motivos para pedir una nueva vacancia, lo cual no implica que el señor [Jorge] Barata revele cosas que no sabemos, y tal vez esa solicitud de vacancia pueda cobrar vigencia. Creo que el Frente Amplio está buscando alborotar el clima político para promover sus fines: el cambio de Constitución y otras cosas. Pero no creo que Fuerza Popular se sume en este momento.

Luis Nunes

Analista político

Para nada. El Frente Amplio promueve la vacancia para aprovechar la debilidad del Gobierno mediante mecanismos de radicalización. Ahora no hay consenso, por el momento la página de la vacancia ha pasado, por lo menos hasta que se descubran nuevas cosas. Pero el escenario en que el presidente se vea complicado siempre está abierto y no solo por lo que pueda decir Barata.

César Campos

Periodista

