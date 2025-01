El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que la voz atribuida al nuevo audio difundido por “Cuarto Poder” el último fin de semana, y que implica al comandante general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria, en una presunta infidencia, no le pertenece.

En declaraciones a los periodistas, el titular del Mininter afirmó que “claramente” se advierte que no es su voz y que incluso la grabación habría sido manipulada.

“El audio que se me atribuye (…) yo siempre he dicho: no me pertenece. Es más, para que lo tengan claro, ese presumible audio que presenta este programa conjuntamente con el abogado, tampoco dice que sea un audio grabado de un celular, sino lo que dice es que habría sido supuestamente grabado de otro equipo tecnológico, no de un celular”, expresó.

En ese sentido, Santiváñez manifestó que la intención sería “romper la relación” que existe entre el Ministerio del Interior y el comando de la PNP.

“En lo que yo he escuchado jamás se menciona el apellido del señor comandante general, sino de otras cuestiones que yo estimo, obedecen a otro tipo de intereses que más se relacionan a pretender –quizás- romper una relación que se tiene desde el sector Interior con todo el comando de la Policía Nacional del Perú”, acotó.

Así, el ministro reiteró que el allanamiento es autorizado por el Poder Judicial y no por la PNP. También insistió en que existen ciertos efectivos policiales acostumbrados a “construir muñecos, audios y pruebas” para luego, en complicidad con fiscales, forzar una colaboración eficaz.

“Es un audio que no me pertenece y las cosas que se me pueden atribuir tampoco son reales. En este presumible audio hablan de un allanamiento y eso no lo decide la Policía Nacional, lo decide el Poder Judicial y jamás hay un requerimiento de allanamiento sobre mi domicilio”, aseveró.

“Ya se están conociendo a algunos efectivos policiales que hoy por hoy no están ya en actividad acostumbrados a construir muñecos, a construir audios y pruebas para luego armar sus grandes maquetas y muñecos, y luego ir con una fiscalía que está absolutamente parcializada, recurrir a abogados, cobrar a determinada gente, someterlos a una supuesta colaboración, pero sin embargo muchos medios caviares le siguen dando vueltas al tema”, sentenció.

Alertó sobre allanamiento

Como se recuerda, en un nuevo audio difundido por “Cuarto Poder” y atribuido al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se asegura que el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, le alertó sobre un allanamiento del Ministerio Público.

Según el dominical, se trata de un audio inédito que fue registrado el 21 de mayo de 2024 por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.

Allí el ministro del Interior habla por primera vez de un personaje clave en esta historia, apodado ‘Canario’, que sería Zanabria, y pone al descubierto lealtades e infidencias.

“Me dice: ‘Juanjo, que estás molesto por lo de ayer. Pero no puede decirme que va a tumbarme, yo soy el comandante general. Y voy a darle un tema para que usted vea que yo soy leal. Le van a allanar su casa’. ¿'En base a qué', le digo? ‘No, usted sabe que ahí fabrican todo’”, señala.