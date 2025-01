En un nuevo audio atribuido al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se asegura que el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria, le alertó sobre un allanamiento del Ministerio Público, reveló “Cuarto Poder” este domingo.

Según el dominical, se trata de un audio inédito que fue registrado el 21 de mayo de 2024 por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.

Allí el ministro del Interior habla por primera vez de un personaje clave en esta historia, apodado ‘Canario’, que sería el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.

Este nuevo audio –que se encuentra en poder del Ministerio Público desde agosto pasado- pone al descubierto lealtades e infidencias que habría cometido uno de sus hombres de confianza: el teniente general PNP Víctor Zanabria.

“Me dice: ‘Juanjo, que estás molesto por lo de ayer. Pero no puede decirme que va a tumbarme, yo soy el comandante general. Y voy a darle un tema para que usted vea que yo soy leal. Le van a allanar su casa’. ¿'En base a qué', le digo? ‘No, usted sabe que ahí fabrican todo’”, señala.

Al respecto, José Carlos Mejía, abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, aseguró que el propio Juan José Santiváñez le cuenta verbalmente a su patrocinado que Zanabria, más conocido como ‘Canario’, le brindó esa información para demostrarle su lealtad.

“Como acabamos de escuchar todos los peruanos, el propio Juan José Santiváñez Antúnez le cuenta verbalmente a mi patrocinado que en una conversación que sostiene con el comandante Zanabria, más conocido como ‘Canario’, le dice al ministro que lo iban a allanar y él le brinda esa información para demostrarle su lealtad”, acotó

Detalló que este previo aviso se debía a que el ministro del Interior tenía sospechas de que había personas buscando conexiones familiares entre sus padres y ‘Los Waykis en la Sombra’, por lo que le exigió explicaciones inmediatas al comandante general.

Este impase no solo quedó registrado en audio, también en un chat intercambiado entre ‘Culebra’ y Santivañez el 20 de mayo de 2024, a solo 5 días de haber juramentado como ministro del Interior.

“Tú sabes hermano que te quiero un montón y aprecio mucho, pero si están haciendo esto nos vamos a pelear con tu gente y bien. Así no son las cosas Junior, se meten con mi familia, los c… en una. Mañana voy a pedir a la Reniec a ver quién le ha sacado más fichas de mi familia”, afirmó.

A Zanabria no le habría caído nada bien el ultimátum de su jefe político inmediato, quien incluso habría amenazado con tumbarlo. En respuesta le habría alertado, según la negada voz de Santiváñez, con información confidencial respecto a un allanamiento fiscal que finalmente se frustró.

Al respecto, Ricardo Valdez, exviceministro del Interior, manifestó que queda claro que Santiváñez está en el cargo como “operador político” de la presidenta.

“El odio de los oficiales que participaron, que participan y participaron en todo el sistema de control de la corrupción en el poder, en el ejercicio del poder, es muy grande. Y esa animadversión ha sido, a mi juicio, a todos los hechos, canalizada por el ministro”, remarcó.

“Destruye a Moreno”

En otro momento del diálogo, se habla de la incomodidad presidencial por ciertos efectivos policiales de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), puntualmente por el coronel PNP Franco Moreno Panta.

Se trata del oficial de inteligencia que fue convocado, el 7 de mayo de 2024, a Palacio de Gobierno por Dina Boluarte para solicitarle información confidencial respecto a un operativo policial que tenía como objetivo a su hermano Nicanor Boluarte.

La negativa del coronel habría generado la furia presidencial. Boluarte Zegarra habría ordenado al ministro Santiváñez “destruir” a Moreno Panta, según ese audio. “Yo he evitado llamarlo. La tía me dice: ‘destruye, sácalo a Moreno’”, indica.

Finalmente, según el audio, Santiváñez reconoce que brindó información falsa sobre un despilfarro millonario en gastos de inteligencia y responsabilizó de aquella información inexacta al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.

“Yo te doy esa información, pero a mí ‘Canario’ me llama. El comandante general pes. Yo hablo con él (…) Yo le pregunté por el equipo especial y él me dijo a mí. Yo patino por lo que él me dice”, asevera.

Este audio entregado, a fines de agosto del 2024, al Ministerio Público casi le costó la cabeza a ‘Culebra’. Fue separado de la Diviac, donde estaba especializado en crimen organizado, y enviado a Moquegua para trabajar como policía comunitario por orden de Zanabria.

“Cuarto Poder” solicitó una entrevista a Víctor Zanabria para obtener sus descargos, sin éxito. En tanto, el ministro Juan José Santiváñez hizo caso omiso a las llamadas.