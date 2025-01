Además…

Boluarte reconoce que el Perú tiene un problema de criminalidad organizada

Durante su participación en el Foro Económico Mundial, que se realiza en Davos (Suiza), la presidenta de la República, Dina Boluarte, reconoció que el Perú tiene un problema “de criminalidad organizada y trasnacional”. Aunque remarcó que este mal es global y no solo del país.





Boluarte afirmó que su gobierno “está lidiando” con la criminalidad organizada y refirió que su administración encontró a la Policía Nacional “sin la logística necesaria”. “Ahora estamos entregando uniformes, equipos, camionetas y motos [...] De la noche a la mañana tampoco podemos vencer”, manifestó.





La jefa de Estado, además, dijo que el Perú ha recuperado su “tranquilidad política, económica y social”. Esto a pesar de que, atentando en Trujillo, donde dinamitaron la sede del Ministerio Público, y el aumento de muertes en el inicio de 2025.





En conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, admitió que las denuncias por extorsión han aumentado en los últimos meses. Agregó que la Policía Nacional está “yendo con todas sus fuerzas” en contra de ese mal.





Santiváñez también criticó a los “opinólogos” que compararon la situación del Perú con la de otros países de América Latina.





“En México, mueren 100 personas diariamente; en Colombia tuvieron 13 mil muertos en el 2024. Estamos haciendo un trabajo comprometido”, expresó.





Al ser consultado sobre si daría un paso al costado, el ministro del Interior respondió que “nuestro cargo siempre está a disposición de la presidenta” y del jefe del Gabinete. Añadió que ellos tienen el poder de decidir sobre su continuidad.





Acuña se lava las manos





Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, sostuvo que la institución responsable de revertir los índices de criminalidad en su jurisdicción y en el país es la Policía Nacional y refirió que él no tiene nada que ver.





“Porsiacaso las estrategias no las hace el gobernador, el responsable constitucionalmente re revertir esto [la inseguridad] no soy yo, es la Policía Nacional, es el Ejército, nada tengo que ver yo [...] ¿Yo soy general, soy política, yo debo estar persiguiendo al extorsionador, tengo que estar viendo que no utilicen dinamita?”, manifestó en conferencia de prensa en Trujillo.