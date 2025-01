Aunque un grupo de congresistas haya sido crítico con el ministro del Interior, la continuidad de Juan José Santiváñez aún no corre riesgo. ¿La razón? La mayoría de las bancadas en el Parlamento no tiene una postura oficial sobre si respaldarán o no una eventual moción de censura en contra del polémico abogado, luego del atentado en contra de la sede de la fiscalía en la ciudad de Trujillo.

Por ejemplo, fuentes cercanas a Fuerza Popular indicaron a El Comercio que le han solicitado a los congresistas que declaren en los medios sobre la explosión en el norte y la situación de Santiváñez que lo hagan a título personal y no a nombre de la agrupación. Agregaron que la dirigencia aún no se ha reunido para sentar una posición. El congresista fujimorista Víctor Flores, representante de La Libertad, dijo, a título personal, que “el problema no es el ministro, sino el desborde de la inseguridad”. “La señora presidenta [Dina Boluarte] tiene la obligación de tomar el toro por las astas, eso significa que haga lo que se hace en Ecuador, Argentina y El Salvador, la presidenta debe liderar y hacer pesar la fuerza de la ley”, complementó. Lee también: Gobierno de Dina Boluarte anuncia remoción de más de 100 policías tras atentado en Fiscalía de Trujillo

Flores, en declaraciones a El Comercio, refirió que la responsabilidad del aumento del crimen organizado en el país “no puede ser por el Gobierno Central”, sino por el auge de las bandas, como Los Pulpos, que operan en Trujillo. Este Diario intentó comunicarse con el portavoz de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes. El secretario general de APP, Luis Valdez, afirmó que su partido aún no tiene una posición sobre el futuro de Santiváñez. Esto a pesar de que opinó que “es evidente que se ha desbordado la inseguridad en el país” y que a raíz de ello “se tendría que hacer una evaluación profunda” respecto a la labor del ministro del Interior. “No descartamos la censura, eso se evaluará, queremos que todos los peruanos vivan en un ambiente de paz y de tranquilidad”, expresó. Valdez señaló que el hecho de que APP apoye “la gobernabilidad y la paz política, no significa que no hagamos sentir nuestra presencia a través del control político en el Congreso”. Lee también: Juan José Santiváñez: las consecuencias de su negativa de entregar su cuenta de ICloud a la fiscalía

Avanza País advierte La bancada de Avanza País, a través de un comunicado, lamentó “la ineficiencia” del Poder Ejecutivo en la gestión del estado de emergencia en Trujillo, “el cual se ha extendido por casi un año, sin evidenciar resultados concretos ni responsabilidades políticas”. “La delincuencia organizada debe ser vista como un problema de Estado. Por ello, desde el Congreso realizaremos las acciones de control político que corresponda y así evitar que se continúe afectando el Estado de derecho”, subrayó, dejando abierto un respaldo a una eventual censura a Santiváñez. (Foto: Difusión) En comunicación con este Diario, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) indicó, antes de la publicación del pronunciamiento, que la bancada del tren aún no ha discutido la posibilidad de destituir al titular del Mininter. “Sin embargo, yo, personalmente, sí pienso que Santiváñez debe asumir la responsabilidad política del desborde de criminalidad y de la falta de resultados de su gestión [...] Sí estaría a favor [de la censura]”, remarcó. El Comercio intentó comunicarse con el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, pero no respondió a nuestras llamadas. Fuerza Popular, APP, Avanza País y Perú Libre conducen la Mesa Directiva del Congreso, en la actualidad. Lee también: El operador inamovible

“El 90% de la bancada quiere la censura” La vocera de Renovación Popular, Norma Yarrow, dijo, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, que “ya el 90%” de los integrantes de su bancada “quiere la censura” de Santiváñez. No obstante, detalló que aún no inician la recolección de firmas porque están esperando que Rafael López Aliaga, líder del partido celeste, regrese de Estados Unidos para tomar una decisión final. López Aliaga acudió a Washington para la toma de mando del presidente estadounidense, Donald Trump. “Esperemos que llegue mañana [miércoles], es una decisión de la bancada, pero él como alcalde de Lima y presidente del partido también tiene que tomar una decisión”, expresó. Durante una conferencia de prensa del último lunes, donde estaba presente el ministro del Interior, el congresista Diego Bazán (Renovación Popular) dijo que, si en cinco días no se veían mejoras en la seguridad de Trujillo, su agrupación presentaría “la moción de censura” en su contra. (Foto: Mininter) Por su parte, el secretario general de Podemos Perú, José Luna Morales, sostuvo que “se le han dado muchas oportunidades” al ministro del Interior y que este debería pensar en dar un paso al costado. “Lo que ha pasado en Trujillo y en Ica no son hechos aislados, en Ica han asesinado a un periodista por investigar actos de corrupción de la región. No hay control, el gobierno ya perdió la batalla. El Ejecutivo debe tener mano dura ante estos delincuentes, el país va a volver a la década de 1980, donde había cochebombas, asesinatos, extorsiones. Podemos va a apoyar la censura al ministro”, expresó. Lee también: Ojos que no ven

En comunicación con El Comercio, Luna Morales indicó que, si otra bancada impulsa la moción de destitución en contra de Santiváñez, su agrupación “se va a adherir”. El regidor metropolitano de Lima criticó que la presidenta Boluarte no esté ni evaluando la salida del ministro del Interior. “La señora está viviendo en una burbuja, no quiere soltar el poder, pero no sabe qué hacer con el Estado. La delincuencia está desbordando al país”, acotó. Presidente de la Comisión de Justicia no da plazo para emitir dictamen sobre observaciones a detención preliminar El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Isaac Mita (Perú Libre), evitó dar un plazo para emitir un dictamen, sea de allanamiento o de insistencia, ante las observaciones formuladas por el gobierno de Dina Boluarte a la autógrafa que restituía la detención preliminar en casos de no flagrancia. La comisión realizará el jueves una mesa técnica, a la que ha invitado a especialistas y a los sectores vinculados a la administración de justicia para analizar las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Entre ellas, la exclusión de los delitos de corrupción de funcionarios de la figura de la detención preliminar. (Foto: Alessandro Currarino | GEC) “El jueves se decide, se verá si es necesario mucho más [análisis], ya veremos”, manifestó en declaraciones a la prensa. Mita negó que esté prolongando el debate sobre las observaciones y, a su modo, recordó que el Congreso se encuentra en receso y que aún si su comisión emitiera una opinión por la insistencia, esta no se podría ver si es que no se realiza un pleno extraordinario. “No es tanto por alargar [el debate] el detalle es que estamos en recesión [sic.], la mayoría de los congresistas están en sus regiones, nosotros por responsabilidad estamos acá”, refirió. El parlamentario perulibrista consideró que el Ejecutivo es el responsable de que no se haya restituido la detención preliminar, porque hizo una “observación a destiempo”. Cabe indicar que fue Perú Libre, con la colaboración de Mita, el que incorporó, a modo de contrabando, la eliminación de la detención preliminar en caso de no flagrancia en la ley que evitar que los policías en cumplimiento de sus funciones puedan ser capturados. Al respecto, el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, sostuvo que Mita “está meciendo a la ciudadanía y está fungiendo de tonto útil de la criminalidad organizada”. “Él es uno de los responsables de la creciente ola de delitos en el país, y hay que señalarlo”, manifestó en comunicación con El Comercio. Rospigliosi explicó que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, podría convocar a la Junta de Portavoces, con el objetivo de que se apruebe la exoneración de comisión y las observaciones puedan ser vistas directamente en un pleno. Agregó que existen dos formas de llamar a un pleno extraordinario, la primera que los congresistas reúnan 78 firmas y se autoconvoquen y la otra es que la presidenta Boluarte lo haga.