El congresista Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos por el Kambio, señaló que ningún miembro de la bancada oficialista participó de la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar hoy el indulto humanitario al condenado ex mandatario Alberto Fujimori.

En diálogo con Canal N, Juan Sheput explicó que la reunión en Palacio de Gobierno a la que el jefe del Estado convocó a los congresistas oficialistas fue para informar sobre su decisión y no para ponerla en consulta.

"Hay que informar que la bancada de Peruanos por el Kambio ha sido convocada para que le comuniquen la decisión adoptada por el presidente y los ministros, de ninguna manera para que participemos de la discusión", expresó.

Asimismo, Juan Sheput señaló que la bancada oficialista se reunirá en las próximas horas "para evaluar esta situación, pues reconocemos la potestad constitucional del presidente, pero acá tiene que haber una evaluación política en cuanto al momento de la decisión y la forma cómo se ha realizado".

En tanto, el oficialista negó que desde la bancada oficialista se haya negociado el indulto en el marco del pedido de vacancia contra PPK. "Que no vengan a decirnos los adversarios que nosotros sabíamos y cosas por el estilo, porque eso es falso. Nosotros no sabíamos y no hay responsabilidad de la bancada, porque el indulto nunca se trató en las negociaciones", remarcó.



Sobre la anunciada renuncia de su colega Alberto de Belaunde al oficialismo, el congresista dijo que se trata de una dimisión "respetable", ya que él había señalado su postura con anterioridad.

Al ser consultado sobre su posición, Juan Sheput dijo entender que "un sector del país va a estar descontento". "Yo evalúo, no soy una persona que toma decisiones en caliente. [...] Acá lo que yo puedo discrepar es la forma cómo se ha desarrollado el proceso en la cual no se ha tomado en cuenta a la bancada", añadió.

"Por otro lado, reconozco la potestad constitucional del presidente y también soy consciente del estado de salud de Alberto Fujimori", acotó finalmente.

