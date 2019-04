PPK: especialistas cuestionan argumentación sobre el peligro procesal

1. ¿Se puede dictar la detención preliminar de una persona de 81 años?

La detención preliminar tiene por fin que el fiscal pueda conseguir información.

Sí se puede aplicar la detención preliminar a una persona mayor de 80 años. Esta medida es un instrumento que solo se usa en la primera parte de la investigación. En cambio, el pedido de prisión preventiva puede ser sustituido por la detención domiciliaria, si la persona tiene más de 65 años. Pero esto ocurre en la segunda etapa y todavía no estamos ahí. La detención preliminar tiene por objetivo que el fiscal pueda poner a buen recaudo a una persona para poder conseguir elementos de prueba que, si el investigado estuviera en libertad, probablemente no los obtendría.

Luciano López - Abogado constitucionalista

Es una estrategia audaz sabiendo que no podrá optar por la prisión preventiva.

La detención preliminar no ofrece alternativas como en la prisión preventiva en que puedes hablar de un arresto domiciliario o el uso de un grillete electrónico. Es una medida audaz de la fiscalía haber optado por esta vía porque saben bien que no van a poder plantear un pedido de prisión preventiva. Probablemente van a formalizar una investigación preparatoria pero no veo legalmente viable que un juez le otorgue una prisión preventiva por el hecho de que Kuczynski tiene más de 65 años y una historia clínica que lo respalda. El objetivo de la fiscalía es obtener nuevas evidencias con los allanamientos a las otras dos personas que apunten al manejo financiero y contable de las empresas.

Avelino Guillén - Ex fiscal supremo

No se ha analizado la proporcionalidad de la medida para el caso específico de Kuczynski.

Es posible aplicarla pero siempre y cuando sea fundamentada. Una de las cosas que me llama la atención de la resolución es que no analiza que sea proporcional para el caso específico de Kuczynski. Si bien la detención preliminar es por diez días y no tiene las mismas exigencias que la prisión preventiva, eso no significa que no tenga que hacer un análisis de proporcionalidad, peligro procesal y de fuga. El tema a analizar es lo que puede seguir: el pedido de prisión preventiva, como lo fue en el caso de Keiko Fujimori.

Vanessa Valverde - Abogada penalista

2. ¿La hipótesis fiscal es lo suficientemente sólida para acusar a Kuczynski?

La clave está en ver cómo se manejaron las finanzas de las empresas.

Este caso es bastante complejo pero se resume que Kuczynski utilizó su empresa para pasar por consultorías ese tipo de pagos ilícitos que le estaba haciendo la constructora. Entonces, si esto es así, la clave tiene que ver con el manejo de las finanzas. Todavía es prematuro decir si la hipótesis fiscal es sólida. Recién vamos a conocer el relato completo cuando se presente la resolución con la cual se ordene la continuación de la investigación preparatoria. Ahí se va a cerrar todo lo que ha encontrado en esta etapa.

Luciano López - Abogado constitucionalista

Kuczynski generó las condiciones normativas favorables a Odebrecht.

Es una hipótesis solvente que merece trabajarse. Creo que se pueden buscar evidencias probatorias con los contratos posteriores entre Odebrecht y la empresa del señor Kuczynski. Aunque los directivos de la constructora hayan dicho que el ex presidente fue una piedra en el zapato, lo cierto es que cuando Kuczynski se desempeñó como ministro de Economía generó las condiciones normativas favorables a los intereses de la constructora. Creo que Barata debe aclarar esas contradicciones en los próximos interrogatorios.

Avelino Guillén - Ex fiscal supremo

La información es suficiente para investigar pero no está al nivel de otros casos.

Creo que la afirmación que hacen sobre sus vínculos y asesorías es suficiente para investigar. Pero no estamos hablando de un caso que tenga el nivel de pruebas que se han recopilado como en el caso de Alan García, donde se mencionan contratos simulados. No basta con señalar hechos para afirmar que Kuczynski utilizó sus atribuciones para favorecer en alguna medida a la empresa y que eso se vio reflejado en consultorías. La resolución no señala cuáles son los elementos de convicción, como documentos o testimonios, para señalar que una cosa es consecuencia de la otra.

Vanessa Valverde - Abogada penalista

3. ¿Está bien sustentado el peligro de fuga del ex presidente?

El peligro procesal no está bien justificado. Por eso es importante analizar el tema de la obstrucción.

La falta de arraigo está mal justificada. Peligro procesal no hay. Es una persona mayor, se sabe dónde vive y tiene impedimento de salida del país. Esto no es un pedido de prisión preventiva, es una detención preliminar que tiene otro propósito. El peligro procesal no es lo que tiene mayor peso en la argumentación, sino la posible obstrucción probatoria que tenga el personaje cuestionado.

Luciano López - Abogado constitucionalista

Este es el punto más débil de la resolución emitida contra el ex presidente.

Es el punto más cuestionable, lo más débil de la resolución. Como creo que va a ser impugnada esta resolución, la Sala Superior se va a detener mucho tiempo en analizar esto. Sobre el tema de arraigo, sus familiares están en el exterior, pero él se ha quedado por su propia voluntad. Sobre el tema de falta de arraigo laboral, es una persona de 81 años. Eso no lo veo muy sólido. Cuando este tema reventó en el 2005, el Ministerio Público no movió un dedo. Si ahí se hubiera investigado, no se hubiera podido invocar el tema de edad.

Avelino Guillén - Ex fiscal supremo

Se debe analizar el peligro junto a otros elementos, como la capacidad para vivir en clandestinidad.

Él tiene impedimento de salida del país, ha presentado su pasaporte. En ese sentido, lo veo un poco excesivo para una persona de 80 años. Además, se le han congelado las cuentas, por lo que se tendría que analizar su capacidad económica para vivir en la clandestinidad. Por sí solo el hecho de tener esa edad no reduce el peligro de fuga, sino que se tiene que analizar junto con otros elementos. Es un punto débil. Creo que si se hubiera fundamentado mejor esta resolución, podría convalidarse en segunda instancia.

Vanessa Valverde - Abogada penalista

4. ¿Hay elementos para indicar que Kuczynski ha obstruido la justicia?

El dato sobre la influencia en la contadora Denise Hernández es el más relevante.

Si está obstruyendo la actividad probatoria, sí es necesario que lo pongas a buen recaudo. Lo que tiene que hacer el juez es justificar en qué se basa para decir que puede amedrentar a esta persona. ¿Hay colaboradores, testimonios, evidencias? Por eso la resolución técnicamente parece arbitraria, pero desde el punto de vista estratégico puede ser muy útil. Mientras no revoquen esta decisión, el fiscal puede conseguir todo lo que se propone: colaboradores eficaces y documentos.

Luciano López - Abogado constitucionalista

La obstaculización es un argumento solvente que quizás esconde una estrategia fiscal.

El argumento de la obstaculización influenciando a la contadora Denisse Hernández es solvente pero no es sólido, sobre todo con miras a una prisión preventiva. Quizás esconda una estrategia de la fiscalía, tenga nuevas evidencias o confíe en las declaraciones de Barata.

Avelino Guillén - Ex fiscal supremo

La argumentación sobre posible influencia en contadora no está bien justificada.

Al analizar la posible perturbación no han hecho una mínima comprobación. Dicen que puede tener influencias pero no mencionan si ha habido algún elemento adicional. ¿Qué te hace suponer que entre dos personas que se conocen una vaya a tener un poder suficiente para doblegar a la otra? Tendrían que justificarlo. En los casos anteriores han presentado testigos.

Vanessa Valverde - Abogada penalista