¿Quiénes encabezan las preferencias para la Alcaldía de Lima?

Enrique Cornejo (13%), Renzo Reggiardo (11%) y Humberto Lay (10%) lideran la reciente encuesta de intención de voto para la Alcaldía de Lima de El Comercio-Ipsos.

El estudio muestra que, hasta el momento, existe una mínima diferencia entre el ex ministro y los líderes de Perú Patria Segura y Restauración Nacional, respectivamente. Les sigue el presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea.

Ninguno es candidato oficial. Cornejo y Lay son por ahora precandidatos. Reggiardo y Beingolea no han anunciado que postularán.

(Elaboración: Encuesta El Comercio-Ipsos) (Elaboración: Encuesta El Comercio-Ipsos) El Comercio

Según explicó Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, los primeros de la lista son los rostros más conocidos para la ciudadanía, con trayectoria en temas que interesan a los electores.

“En realidad, la campaña no ha empezado todavía. Nadie sabe bien quiénes son los candidatos. Hay buenos candidatos también en la media tabla, pero les falta ser más conocidos. Quizá lo son en sus distritos, pero no en la gran Lima”, explicó Torres a este Diario.

Sobre el caso del ex congresista Reggiardo, el analista resaltó que ha tenido una presencia nacional como ex candidato presidencial y está identificado con el tema de la seguridad ciudadana. Además, ha sido parlamentario durante diez años.

Respecto a Cornejo, resaltó la alta votación (más de 897 mil votos) que obtuvo en las elecciones municipales del 2014, cuando superó a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Sobre Lay, destacó el apoyo que tiene de los evangélicos.

Para Torres, esta campaña municipal será corta y empezará entre dos o tres meses antes del 7 de octubre, cuando se celebrarán los comicios.

“Probablemente, será una campaña que se iniciará cuando acabe el Mundial de Fútbol [en julio]. Recién en ese momento la gente va a empezar a prestar atención a las elecciones”, precisó.

—Los favoritos—

Reggiardo es el líder y secretario general del partido Perú Patria Segura. Tras conocer esta encuesta, afirmó que aún no ha definido su participación en las elecciones municipales.

“Aún no está decidido, pero obvio que existe la posibilidad”, señaló el ex congresista, quien evitó comentar más sobre estos resultados porque –dijo– aún no es candidato. Sin embargo, sostuvo que su aceptación está relacionada con el tema de la seguridad en la ciudad.

“Seguro que sí”, agregó. El caso de Cornejo es distinto. Quien fuera ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Alan García busca la inscripción de su agrupación política Contigo Ciudadano y está decidido a convertirse en el sucesor de Luis Castañeda Lossio en el sillón municipal de Lima.

“Estoy viéndolo con cuidado. Pero me agrada que en la tendencia estemos creciendo. Eso significa que hay un número importante de electores en Lima que están pensando en votar por nosotros aun cuando no hemos hecho campaña”, afirmó.

Contigo Ciudadano presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una primera entrega de 300 mil firmas para lograr su inscripción, de las cuales solo se ha admitido un 50%, según ha conocido Cornejo extraoficialmente. Ya enviaron otro lote de firmas adicionales. El ex ministro espera que a inicios de marzo estén inscritos.

Cornejo es investigado preliminarmente por la fiscalía para determinar si está vinculado con el pago de coimas de Odebrecht para obtener la licitación del metro de Lima. Jorge Cuba, quien fue su viceministro, cumple prisión preventiva.

En tanto, Lay ha iniciado su campaña en algunos distritos de Lima y en las redes sociales de Restauración Nacional, partido que fundó en el 2002 y que preside.

