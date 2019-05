Las reglas del Ejecutivo para la cuestión de confianza [Análisis]

Tal como había anunciado el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación, el Ejecutivo presentó ayer al Congreso de la República el oficio de la cuestión de confianza que ha planteado por la reforma política. El documento, firmado por el primer ministro Salvador del Solar, detalla los términos del pedido que será expuesto el martes 4 de junio ante el pleno.

El oficio indica que se propondrá que “el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas legislativas [se refiere a las cinco que el Ejecutivo considera como núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas que ha presentado] venza al finalizar la presente legislatura, lapso en el cual también deben ser aprobados, en primera votación, los proyectos de la ley de reforma constitucional mencionados”.

“Si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada”, se recalca en el oficio.

Además, el documento hace hincapié en que se acudirá al Legislativo “a plantear una cuestión de confianza para que se aprueben los proyectos de ley a que se ha hecho referencia sin desnaturalizarlos”.

La solicitud del gobierno y sus términos generan interrogantes, sobre las cuales especialistas en temas constitucionales y parlamentarios responden.

1) ¿La confianza necesariamente se votará en la sesión del martes 4?

El primer ministro Salvador Del Solar expondrá la cuestión de confianza en la sesión plenaria del martes 4.

Tras detallar la solicitud del Ejecutivo, en el pleno debería darse un debate en torno al requerimiento y luego una votación, en la que los congresistas respaldarán o rechazarán el pedido en los términos que el gobierno de Martín Vizcarra propone.

Sin embargo, no necesariamente se realizará una votación en la sesión.

El experto en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi considera que la confianza no se someterá a votación porque está condicionada a un plazo y a la aprobación de proyectos.

“Creo que solo va a exponerse. La sesión se suspende y luego se trabaja en comisiones hasta [que termine] el plazo”, afirmó. "Este es un caso sui géneris", añadió.

Como se ha indicado, el Ejecutivo ha puesto como condición la aprobación de cinco proyectos de ley antes de que culmine la actual legislatura (15 de junio).

Una fuente especializada en temas parlamentarios indicó que la cuestión de fondo del pedido del Ejecutivo es la aprobación de sus iniciativas, por lo que, de darse la confianza en el pleno del martes 4, entonces habrá que esperar hasta que la legislatura culmine para saber si se cumplió con lo que solicitaba.

La misma fuente enfatizó que, como algunos requerimientos del Ejecutivo son reformas a la Constitución, necesariamente tiene que haber otra votación en la siguiente legislatura.

Cabe recordar que la última solicitud de confianza, realizada en setiembre del año pasado por el ahora ex jefe del Gabinete César Villanueva, sí se votó y aprobó en la misma sesión.

2) ¿Son correctos los términos del pedido?

Para el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, el Ejecutivo no puede condicionar la confianza a que se aprueben proyectos de ley en los términos que plantea.

“De acuerdo a la Constitución, la facultad constitucional de debatir, redactar y aprobar una ley, o una reforma, es del Congreso. Si la posición de Vizcarra fuera cierta, entonces él estaría legislando. Y el Congreso no sería más que un altavoz a través del cual [el presidente] se pronuncia”, indicó.

El ex ministro de Justicia y ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma también considera que el pedido está mal formulado. “El planteamiento de la reforma política como parte de una política de Estado puede ser aceptado por el Congreso en términos generales, pero no puede ser exigido en términos en los que el Parlamento pierda su libertad y discrecionalidad, y esté sujeto a un mandato imperativo del Ejecutivo”, comentó.

En cambio, Alejandro Rospigliosi afirma que el gobierno hizo bien al delimitar la esencia de sus proyectos y poner un plazo.

Cuando en el oficio del Ejecutivo se describen los cinco proyectos de ley, se menciona lo que se espera que se apruebe en esencia de cada uno. Por ejemplo, en el que busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones se pide la eliminación del voto preferencial de las listas parlamentarias y que se establezca la alternancia y paridad de género.

3) ¿Podría desnaturalizarse el requerimiento del Ejecutivo?

Como se mencionaba antes, el Ejecutivo plantea parámetros mínimos. Rospigliosi y García Toma coinciden en que las menciones sobre las iniciativas son las que establecen los límites.

Respecto al plazo solicitado por el gobierno, el cierre de esta legislatura, puede ser más gaseoso, ya que los proyectos pueden aprobarse en una legislatura ampliada o extemporánea. García Toma cree que puede llevar a interpretaciones o discusión.

“No hay ninguna norma que regule esa situación, salvo la racionalidad política de los dos actores. Va a ser una especie de pulseo político”, respondió.

Quiroga señaló que, si la confianza no se aprueba en los términos que el Ejecutivo propone, este dará por entendido “que me la han negado, una suerte de negación tácita constitucional, y eso no está en la Constitución”.