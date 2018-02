El ex presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner Ghitis se mostró en desacuerdo con el reciente acercamiento que ha tenido la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, con el ex gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

“Creo que ella no ha valorizado cómo eso le puede afectar en su futuro político [...] No [soy partidario] hasta que no se dilucide el problema judicial que tiene Goyo Santos”, dijo a Ideeleradio.

El ex primer ministro lamentó que Verónika Mendoza “haya dado ese paso” y dijo que la ex candidata presidencial debería reparar los momentos políticos para mantener reunión con algún personaje.

“Espero -y lo ha dicho [Mendoza] creo en reuniones más privadas- que sean pasos sin concretización política, sino con la idea de conversar con todos. Creo que ella debe diferenciar que no con todos se puede conversar en cierto momento dado”, expresó.

Asimismo, Salomón Lerner Ghitis consideró “injusto” que el Poder Judicial no se haya pronunciado hasta la fecha sobre la situación de Gregorio Santos en el proceso judicial que se le sigue por presuntos delitos de corrupción.

“El Poder Judicial no lo puede tener con la espada de Damocles a Gregorio Santos tanto tiempo. Es injusto porque o es culpable o es inocente, pero creo que debe dilucidarse”, acotó.

Finalmente, sostuvo que Verónika Mendoza, al ser líder de un partido de izquierda, debería pronunciarse sobre la próxima visita de Nicolás Maduro a Lima con motivo de la Cumbre de las Américas.



