Unidos por la República es la nueva bancada con ex miembros de Fuerza Popular

Unidos por la República es la nueva bancada del Parlamento, según lo anunció desde su cuenta de Twitter la congresista Patricia Donayre, ex integrante de Peruanos por el Kambio. Junto a ella la conforman cuatro ex miembros de Fuerza Popular, quienes renunciaron en los últimos días.

Patricia Donayre –quien ingresó al Congreo con Fuerza Popular– se unió con los congresistas Rolando Reátegui, Miguel Castro, Glider Usñahua e Israel Lazo. Es así como los cinco parlamentarios disidentes han formado una nueva agrupación dentro del Congreso, la décima bancada.

"Hemos perdido mucho tiempo en confrontaciones inútiles. El pueblo nos ha elegido para trabajar unidos por un país más justo, descentralizado, sin corrupción ni discriminación. Es por esto que desde la bancada Unidos por la República trabajaremos arduamente para cumplir estos anhelos", publicó Donayre en un comunicado.

Asimismo, publicó el oficio que será enviado este lunes al Oficial Mayor del Congreso para que inscriban este nuevo grupo parlamentario llamado Unidos por la República.

Este Diario pudo conocer que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien renunció también a la bancada de Fuerza Popular, se mantendrá como parlamentario no agrupado para "mantener la independencia en la Mesa Directiva”.

Tras el anuncio de esta nueva bancada, serán 122 congresistas representados en bancadas.

En diálogo con Canal N, Donayre señaló que hay "muchas congresistas interesados" en formar parte de esta nueva bancada que, aseguó, tiene la seriedad para trabajar una agenda parlamentaria que busca que se concrete las reformas política, electoral y del sistema nacional de justicia.

"Buscamos promover la descentralización para aquellos que somos provincianos y se han frustrado muchos de nuestros proyectos. Las puertas de esta bancada están abiertas para quienes coincidan con estos ideales", manifestó.

Cabe mencionar que en diciembre pasado, Daniel Salaverry, autorizó a la Oficialía Mayor a registrar a los nuevos grupos parlamentarios que lo soliciten en el marco del fallo que dio el Tribunal Constitucional en julio de este año, que dejó sin efecto en parte la ley que castiga el transfuguismo, aprobada al inicio de la administración de Fuerza Popular en el Parlamento.

El Tribunal Constitucional estableció que el artículo 37 del reglamento del Congreso debe ser interpretado, en el sentido, “de que no está prohibida la renuncia de los congresistas de las agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas”.

Los primeros opositores a la decisión de autorizar la formación de nuevas bancadas fueron los congresistas de Fuerza Popular. El 4 de enero, su vocero Carlos Tubino solicitó ante el Consejo Directivo del Congreso declarar la nulidad de la resolución que emitió Daniel Salaverry.

No obstante, hasta el momento, el titular del Parlamento no ha convocado a Consejo Directivo para ver este tema. Desde el fujimorismo señalaron que no asistirán a un pleno hasta que atiendan su solicitud.