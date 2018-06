El uso de la Ventanilla Única de Antecedentes en estas elecciones

Desde enero de este año, los partidos políticos tienen a su disposición la Ventanilla Única de Antecedentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Pese a ello, un reporte arroja que no todos hicieron uso de esta plataforma para filtrar sus listas de candidaturas para la contienda de octubre.

(Gráfico: El Comercio)

La Ventanilla Única se aprobó mediante ley en el 2015. La directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, Yessica Clavijo, explicó que a finales de diciembre del 2017 se informó a los partidos políticos sobre la importancia de esta herramienta. En enero de este año se habilitaron los usuarios y claves de los personeros legales para que la utilicen.

Según el reporte del JNE, entre diciembre y junio del 2018, se realizaron más de 37 mil consultas, entre partidos políticos y movimientos regionales y locales. Entre los 22 partidos políticos que participan en estos comicios se realizaron más de 15 mil.

Cabe señalar que los partidos que más listas de candidatos presentaron registran menos consultas. El caso más llamativo es el de Acción Popular, que no realizó ninguna. Su presidente Mesías Guevara atribuyó esto a la falta de tiempo por las disputas internas de su partido. “Ya no sé si los personeros no la usaron porque más han estado enfocados en cómo ingresar las hojas de vida al propio sistema. Es que nosotros hemos estado al límite. No quiero justificar, pero soy transparente”, afirmó.

Guevara señaló que emitieron una directiva interna para pedir antecedentes a los mismos candidatos. Sin embargo, admitió que ese filtro no era suficiente.

Un caso similar es el del Partido Popular Cristiano, que solo registra 41 consultas. Su secretario nacional de Asuntos Electorales, Willyams Soriano, explicó que no necesitaron de la Ventanilla Única, debido a que solicitaron a todos sus candidatos (para alcaldes, gobernadores y regidores) sus antecedentes penales, judiciales y policiales. Incluso aseveró que la cifra que aparece en el reporte (41) debería ser menor, dado que muchos ingresaron a la herramienta por confusión.

Cuando le consultamos por sus candidatos inscritos que registran sentencias condenatorias, Soriano dijo que “se trata de casos que no están dentro del círculo de delitos que imposibilitan una postulación”.

Clavijo consideró que debería volverse obligatorio el uso de la Ventanilla Única, y recordó que esta herramienta no es nueva, ya que fue usada en las elecciones presidenciales del 2016. “Creo que falta generar conciencia de que ellos [los partidos] deben ser el primer filtro, pues la ciudadanía elige en base a la oferta electoral que le presentan”, afirmó.