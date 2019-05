Jaime Bayly y su teoría sobre el factor clave que frustró la 'Operación Libertad' en Venezuela

Vladimir Padrino. Él es el responsable del fracaso de la 'Operación Libertad' que inició hace un par de días Juan Guaidó (presidente interino de Venezuela) apoyado por el indultado Leopoldo López. Así lo afirmó Jaime Bayly en su programa del jueves en Mega TV. Las imágenes ya circulan en YouTube.

Citando fuentes en Washington, el periodista peruano fundamentó su teoría. Según dijo, el contacto entre Guaidó, Padrino y un sector del gobierno estadounidense viene de tiempo atrás.

Cuando se suponía que el ministro de Defensa 'chavista' debía respaldar la iniciativa de Guaidó, una condición de último minuto lo hizo echarse atrás y "apagar su teléfono".

Según Bayly Letts, todo parecía acordado entre las partes. Se planeaba dejar fugar a Nicolás Maduro a costa de lograr la ansiada transición. Se iba a arrestar a Diosdado Cabello y a Tareck El Aissami, ex vicepresidente y 'hombre fuerte' del 'chavismo'.

Sin embargo, cuando Vladimir Padrino debía dar el paso final en pos de la 'Operación Libertad', decidió exigir algo más: ser el responsable de la transición durante un año.

"Padrino dijo que si querían sacar a Maduro el presidente debía ser él, por un año (...) Esto, por supuesto, a la contraparte que negociaba le pareció ridículo y descabellado. Se pensó que lo había planteado para torpedear la negociación. Y en ese momento cuando se le dijo que eso no era aceptable ni estaba en el marco legal, pues apagó el celular y la 'Operación Libertad' de momento fracasó", indicó Bayly en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

El periodista indicó que "la cosa iba tan en serio" que incluso Nicolás Maduro sacó de la capital a su esposa, con el objetivo de protegerla. Y la llevó a Punta Cana.

"La cosa iba tan en serio que Maduro sacó a su mujer de Caracas", añadió.

EL PAPEL DE VLADIMIR PUTIN

En otro momento de su monólogo, Jaime Bayly habló sobre el supuesto papel que tendría Vladimir Putin (presidente de Rusia) en el manejo de la crisis venezolana.

"Yo les había dicho que Putin le envió un avión a Maduro, pero le dijo 'no vengas a Rusia, no te queremos aquí'. De hecho, Putin había negociado con los americanos. Y parte de la negociación era que Putin dejaba salir a Maduro de Venezuela, reconocería a Guaidó como presidente siempre y cuando le pagara a Rusia todo lo que se le debe. Y los americanos se habían comprometido a ayudar (con el dinero) para eso. Así que el problema con Putin no era de lealtades sino de dinero", especuló citando fuentes en Washington. Esto según el clip que puedes ver en YouTube.