Sedapal anuncia corte de agua en Lima: estos son los distritos afectados y horarios
Sedapal anuncia corte de agua en Lima: estos son los distritos afectados y horarios
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

CARABAYLLO (Lunes 02 de Noviembre, 12:00 pm - 8:00 pm)

  • Urbanización Hospital Universitario Boulevard de San Antonio de Carabayllo
  • Urbanización Alameda San Juan
  • Urbanización Residencial San Antonio
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 2
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 3
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 4
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 5
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 6
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 7

PUENTE PIEDRA (Lunes 02 de Noviembre, 12:00 pm a 8:00 p.m.)

  • Urbanización Asociación de Huertos Participación Puente Pedrina
  • Urbanización Asociación de Huertos Priale Ramiro
  • Urbanización Asociación de Huertos Señor de los Milagros
  • Urbanización Asociación de Propietarios Loteamiento Santa Rustica La Ensanada de Chillon
  • Urbanización Asociación de Propietarios Loteamiento Chillon
  • Urbanización Asociación de Viviendas Villa Chillon Los Robles MZ C LT 6
  • Urbanización Asociación Lote Semi-Rústica Chillon
  • Urbanización Asociación Parque Semirústica Residencial La Ensanada

PACHACAMAC(Lunes 02 de Noviembre, 8:00 am a 8:00 p.m.)

  • Sector 430
  • Urbanización Paul Poblete Lind
  • Urbanización Vivienda Nueva Gales

LA MOLINA Lunes 02 de Noviembre, 1:00 pm a 11:50 p.m.)

  • Urbanización Girasoles de La Molina
  • Urbanización Portada del Sol
  • Urbanización Portada del Sol - 2da Etapa
  • Urbanización Portada del Sol - 1ra Etapa
  • Urbanización Los Robles

ATE (Lunes 02 de Noviembre, 7:00 am a 7:00 p.m.)

  • Huaycán, Zona S, Urbanización A.H.
  • Huaycán, Zona T, Urbanización A.H.

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