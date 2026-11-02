El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
CARABAYLLO (Lunes 02 de Noviembre, 12:00 pm - 8:00 pm)
- Urbanización Hospital Universitario Boulevard de San Antonio de Carabayllo
- Urbanización Alameda San Juan
- Urbanización Residencial San Antonio
- Urbanización San Antonio de Carabayllo
- Urbanización San Antonio de Carabayllo 2
- Urbanización San Antonio de Carabayllo 3
- Urbanización San Antonio de Carabayllo 4
- Urbanización San Antonio de Carabayllo 5
- Urbanización San Antonio de Carabayllo 6
- Urbanización San Antonio de Carabayllo 7
PUENTE PIEDRA (Lunes 02 de Noviembre, 12:00 pm a 8:00 p.m.)
- Urbanización Asociación de Huertos Participación Puente Pedrina
- Urbanización Asociación de Huertos Priale Ramiro
- Urbanización Asociación de Huertos Señor de los Milagros
- Urbanización Asociación de Propietarios Loteamiento Santa Rustica La Ensanada de Chillon
- Urbanización Asociación de Propietarios Loteamiento Chillon
- Urbanización Asociación de Viviendas Villa Chillon Los Robles MZ C LT 6
- Urbanización Asociación Lote Semi-Rústica Chillon
- Urbanización Asociación Parque Semirústica Residencial La Ensanada
PACHACAMAC(Lunes 02 de Noviembre, 8:00 am a 8:00 p.m.)
- Sector 430
- Urbanización Paul Poblete Lind
- Urbanización Vivienda Nueva Gales
LA MOLINA Lunes 02 de Noviembre, 1:00 pm a 11:50 p.m.)
- Urbanización Girasoles de La Molina
- Urbanización Portada del Sol
- Urbanización Portada del Sol - 2da Etapa
- Urbanización Portada del Sol - 1ra Etapa
- Urbanización Los Robles
ATE (Lunes 02 de Noviembre, 7:00 am a 7:00 p.m.)
- Huaycán, Zona S, Urbanización A.H.
- Huaycán, Zona T, Urbanización A.H.
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