¿Asistirás a la misa del papa León XIV en Chiclayo? Así estarán distribuidos los sectores | Foto: AFP
¿Asistirás a la misa del papa León XIV en Chiclayo? Así estarán distribuidos los sectores | Foto: AFP
Por José Templo

La visita del papa León XIV a Chiclayo genera expectativa entre los fieles que desean acompañarlo en su regreso a la ciudad donde desarrolló parte de su misión pastoral. El pontífice ofrecerá una misa multitudinaria el viernes 13 de noviembre en las pampas de Pimentel, donde se reunirán miles de personas. Para participar, los asistentes deberán registrarse en Joinnus y obtener una entrada digital que les permitirá acceder a una ubicación dentro del recinto. Las autoridades han establecido una distribución por sectores, cuadrantes, puertas y horarios para organizar la llegada del público y facilitar el desarrollo de la actividad religiosa. A continuación, te contamos cómo estarán distribuidas las zonas, dónde se ubicarán los asistentes y qué pasos debes seguir para conseguir tu boleto.

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