La visita del papa León XIV a Chiclayo genera expectativa entre los fieles que desean acompañarlo en su regreso a la ciudad donde desarrolló parte de su misión pastoral. El pontífice ofrecerá una misa multitudinaria el viernes 13 de noviembre en las pampas de Pimentel, donde se reunirán miles de personas. Para participar, los asistentes deberán registrarse en Joinnus y obtener una entrada digital que les permitirá acceder a una ubicación dentro del recinto. Las autoridades han establecido una distribución por sectores, cuadrantes, puertas y horarios para organizar la llegada del público y facilitar el desarrollo de la actividad religiosa. A continuación, te contamos cómo estarán distribuidas las zonas, dónde se ubicarán los asistentes y qué pasos debes seguir para conseguir tu boleto.

¿CÓMO ESTARÁN DISTRIBUIDOS LOS SECTORES PARA LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV?

El mapa divide el espacio destinado al público en sectores identificados con letras, desde la A hasta la T. Los bloques están delimitados y diferenciados por colores.

El altar mayor y el escenario principal estarán en uno de los extremos del recinto. Las zonas más cercanas son A y B, seguidas por C, D, E, F, G y H. El plano también muestra los cuadrantes J, K, L, M, N, O, P y Q, distribuidos entre las áreas centrales, laterales y posteriores.

Cada sector cuenta con subdivisiones numeradas para precisar la ubicación de los asistentes. El croquis también señala las puertas y los horarios de ingreso.

¿CÓMO PUEDES OBTENER UNA ENTRADA GRATUITA PARA LA MISA?

El registro virtual está disponible en Joinnus desde el viernes 30 de octubre. Los interesados deben completar los datos solicitados para obtener el boleto digital, requisito para asistir.

En el registro se elige cuadrante, puerta y horario. Según informó la Diócesis de Chiclayo, se permite solicitar hasta tres boletos por usuario.

Para completar el trámite, sigue estos pasos:

Ingresa a Joinnus y registra la información solicitada. Escoge el sector o cuadrante disponible. Selecciona la puerta y el horario de ingreso. Revisa los datos y confirma la inscripción. Conserva la constancia enviada.

¿QUÉ CONDICIONES DEBEN CUMPLIR LAS ENTRADAS?

Los boletos serán nominales, personales e intransferibles. Cada uno estará vinculado a los datos de su titular y no podrá ser utilizado por alguien más. Los datos deben coincidir con el documento presentado en los controles.

Los asistentes deberán respetar el sector, la puerta y el horario indicados.

¿A QUÉ HORA SERÁ LA MISA Y CUÁNDO LLEGARÁ EL PAPA A CHICLAYO?

La misa comenzará a las 10:30 a. m. del viernes 13 de noviembre. La celebración forma parte de la jornada de actividades del pontífice en la ciudad, según el itinerario difundido antes de su llegada al país. El itinerario señala que León XIV llegará a las 09:10 a. m. a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, procedente de la Base Aeronaval del Callao.

La visita será especial para Chiclayo, donde Prevost desarrolló parte de su labor pastoral. En 2014 fue nombrado administrador apostólico y, al año siguiente, asumió como obispo de la diócesis. En 2015 también obtuvo la nacionalidad peruana. Posteriormente, el 8 de mayo de 2025, fue elegido papa, según recuerda Infobae.

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