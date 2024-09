Conforme pasan los años a muchas personas les cuesta cada vez más conciliar el sueño durante la noche, sea por sus intensas rutinas de trabajo, otras responsabilidades que llegan con la vida adulta o por enfermedad. Así, la falta de sueño se vuelve en un factor crucial que nos perjudica en un sin fin de maneras, afectando principalmente a nuestro cerebro, que debido a la falta de descanso no se encuentra completamente activo cuando más se le necesita. Es por ello que especialistas compartieron una serie de recomendaciones para recuperar hasta 10 años de juventud gracias al bienestar de nuestro sueño. Conócelas en esta nota.

¿Cuál es la importancia de cuidar nuestras horas de sueño?

El sueño, más allá de un descanso para nuestro cuerpo y mente, es esencial para mantenernos saludable. Sobre todo, conforme nos vamos haciendo mayores. “El sueño es esencial para el aprendizaje, la memoria, el mantenimiento del cerebro y la metabolización de algunos valores agotados mientras estábamos despiertos”, señala el doctor Juan Pareja, quien es jefe de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón, tal como reportan en La Nación.

Así pues, cualquiera podría decir que, entonces, la solución es tener una marcada rutina de sueño, durmiendo y despertando exactamente a la misma hora todos los días para asegurarnos que estamos descansando lo que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, no es tan sencillo, pues muchas personas sufren de diversos trastornos del sueño, que no les permiten conciliarlo a la hora que les gustaría. De ahí que una gran parte de la población mundial se levante diariamente sintiendo que no han dormido bien.

Los trastornos de sueño afectan a muchas personas en todo el mundo y no les permiten cuidar sus horas de descanso. (Foto: Freepik)

Consejos para conciliar el sueño fácilmente

Teniendo en cuenta la importancia de la salud de nuestro sueño, desde la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL) compartieron algunos consejos que las personas pueden seguir para tratar de conciliar el sueño con mayor facilidad. Los expertos de esta institución aseguran que, de conseguirlo, podrían recuperar hasta una década de juventud en sus cerebros.