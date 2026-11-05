Por Redacción EC

La comunicación humana va mucho más allá de las frases que pronunciamos. Aunque el lenguaje verbal permite expresar ideas y transmitir información, nuestros movimientos, miradas y expresiones también desempeñan un papel importante al momento de relacionarnos con otras personas. Muchas de estas reacciones aparecen espontáneamente y pueden exteriorizar sentimientos que no siempre manifestamos de manera directa. Dentro de esas señales se encuentra un comportamiento bastante común: morderse los labios mientras se mantiene una conversación. Aunque podría parecer una costumbre sin mayor importancia, especialistas en psicología relacionan este movimiento con diferentes estados emocionales. Su interpretación puede variar dependiendo de las circunstancias, la persona con quien se interactúa y otros elementos presentes en el lenguaje corporal.

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