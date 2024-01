La destacada emisora de rock y pop en español, Radio Oasis, tendría los días contados en el espectro radiofónico, ya que pronto dejaría de salir al aire, según dio a conocer el periodista Daniel Marquina.

Esta información lo brindó en una entrevista para el video-podcast Ouke de Carlos Orozco, donde anunció que su programa “Pan con mantequilla” iba a ser cancelado debido al cierre de la emisora. “Ya no voy a trabajar más en radio Oasis, ‘Pan con mantequilla’ se acabó”, expresó. “La radio va a desaparecer. No va a existir”, argumentó.

En esta línea, el locutor radial se animó a revelar cuál será la emisora que sustituirá a Radio Oasis y desde cuándo empezará a laborar.

¿QUÉ EMISORA REEMPLAZARÁ A RADIO OASIS Y DESDE CUÁNDO?

Daniel Marquina explicó que la empresa de comunicaciones Bethel, propiedad de la iglesia evangélica del mismo nombre, tomaría la señal 100.1 FM tras la disolución de Oasis desde el 1 de febrero de 2024. “A partir del 1 de febrero va a ser radio Bethel, una radio religiosa”, comentó.

Como se sabe, Bethel es conocida por tener varios templos religiosos dentro del territorio peruano. Además, esta no sería la primera experiencia de esta empresa en el rubro de comunicaciones, pues ya cuenta con un canal de televisión.

“O sea en lugar de ‘Pan con mantequilla’ es el Angeluz. Me estás diciendo que en vez de Enanitos Verdes voy a escuchar Alabaré”, ironizó Carlos Orozco ante las afirmaciones de Marquina.

Cabe señalar que la Corporación CRP, dueña de Radio Oasis, no ha confirmado lo adelantado por Marquina; sin embargo, Daniel sugirió que su cierre respondería a una crisis financiera producto de la actual recesión económica.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES SOCIALES POR EL CIERRE DE RADIO OASIS?

Si bien algunos cibernautas que reaccionaron con tristeza por la disolución de Oasis, hubo usuarios que celebraron que la emisora pronto dejará de existir. Aquellos que festejaron la decisión del cierre argumentaban que la radio ya no se dedicaba en poner música y solo se enfocaba a su pauta publicitaria, lo cual generó que emigraran a otras emisoras.

¿A QUÉ SE DEDICARÁ DANIEL MARQUINA TRAS LA DISOLUCIÓN DE RADIO OASIS?

Además de la cancelación de radio Oasis y su programa “Pan con mantequilla”, Daniel Marquina también vio la cancelación de otro programa que tenía en televisión. Se trata de “El Camerino”, el cual se transmitió de forma diaria y durante casi cuatro años por Movistar Deportes.

En este contexto, el comunicador habló en el podcast de Carlos Orozco sobre su futuro laboral, donde aprovechó para ofrecer sus servicios de locución a empresas de forma independiente y no descartó emprender alguna iniciativa digital.

“Este año ha sido locazo porque se me fue Movistar, se me fue la radio... Es como que la vida me está diciendo algo y llegó Ouke (el podcast de Carlos Orozco)”, dijo Marquina.

Esto porque en los últimos episodios del podcast, Daniel ha sido co-presentador junto con Orozco, quien no dudó en sugerir una futura alianza.

DATOS SOBRE RADIO OASIS

La emisora se lanzó en el 2010 como reemplazo de Radio La Ñ y su radial desde ese momento ha sido 100.1 MHz de la banda FM. La radio se hizo popular por ofrecer una programación de música en inglés y español.

Entre sus principales programas están: “Solo por Hoy” con el ‘Tío’ Edu y el ‘Loco’ Wagner; “Los Archivos del Rock & Pop” con Gianni Chichizola; y “Pan con Mantequilla” con Daniel Marquina.