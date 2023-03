Después de un gran debut, la serie de HBO “House of the Dragon” confirmó que tendrá una segunda temporada. Basada en “Fire & Blood” de George R.R. Martin, la producción cuenta con la actuación de Paddy Considine, Emma D’Arcy y Matt Smith, como integrantes de la Casa Targaryen.

El exitoso programa, según el medio Deadline, estrenará su segunda temporada en verano del próximo año; sin embargo, no se ha proporcionado una fecha exacta de cuándo volveríamos a ver a los queridos personajes en la pantalla. ¿Quieres conocer más detalles sobre “House of the Dragon 2″? A continuación, te los contamos.

¿Cuántos episodios tendrá “House of the Dragon 2″?

La próxima temporada de “House of the Dragon” tendrá ocho episodios, dos menos en comparación a la primera entrega del programa de HBO que contó con diez capítulos. Este cambio en la cantidad de episodios también conllevó la reescritura del guion. Aunque, esto no afectaría la historia que quiere contar la producción de la serie.

Por otro lado, el equipo estaría evaluando si “House of the Dragon” tendrá tres o cuatro temporadas. El productor ejecutivo Ryan Condal, junto al autor de la saga George R.R. Martin, trabajan en cómo dividir la historia.

“Espero que eso siga siendo cierto. Se necesitarán cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacer justicia a la ´Danza de los Dragones´, de principio a fin”, había adelantado Martin.

(Foto: HBO)

¿Cuándo empezará a grabarse “House of the Dragon 2″?

Según Deadline, el rodaje de la segunda temporada de “House of the Dragon” iniciará en las próximas semanas en el Reino Unido.

¿De qué trata “House of the Dragon”?

La serie “House of the Dragon” ha sido creada por HBO junto al autor del libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin. “Ambientada 200 años antes de los eventos de ´Juegos de Tronos´, la serie sigue la emocionante historia de la Casa Targaryen”, añade la sinopsis oficial.

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen en "House of The Dragon" (Foto: HBO)

¿Quiénes integran el elenco de “House of the Dragon”?

El programa de HBO es protagonizado por Paddy Considine y Emma D’Arcy en los papeles de Viserys I y Rhaenyra Targaryen, respectivamente.

Estos son los actores que completan en elenco de “House of the Dragon”:

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Paddy Considine como Viserys I Targaryen

Eve Best como Rhaenys Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Fabien Frankel como Criston Cole

(Foto: HBO)

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO