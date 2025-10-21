Netflix confirma el desarrollo de una serie de “Catan”

El universo del legendario juego de mesa “Catan” está a punto de cobrar vida más allá del tablero. Netflix ha adquirido los derechos globales para desarrollar múltiples producciones inspiradas en la franquicia, abriendo una nueva etapa para uno de los títulos más influyentes de la historia del entretenimiento.

Un acuerdo histórico para un clásico moderno

La plataforma de streaming planea expandir el mundo de “Catan” a través de series, películas y formatos tanto animados como live action, incluyendo proyectos con y sin guion. La producción estará a cargo de un equipo que combina la experiencia del mundo de los juegos y del cine: Darren Kyman (Asmodee), Pete Fenlon (Catan Studios), y los hermanos Guido y Benjamin Teuber, herederos del creador Klaus Teuber. A ellos se suma Roy Lee, conocido productor de Vertigo Entertainment.

El acuerdo fue negociado por CAA y Goodman Genow, consolidando una alianza que promete llevar la estrategia, la cooperación y el espíritu aventurero de “Catan” a millones de espectadores.

De los tableros a la pantalla

Desde su lanzamiento en 1995 bajo el título “The Settlers of Catan”, el juego se convirtió en un fenómeno cultural, vendiendo más de 45 millones de copias en todo el mundo y traduciéndose a más de 40 idiomas.

En “Catan”, los jugadores deben colonizar una isla ficticia gestionando recursos como madera, piedra o trigo, y negociando con sus oponentes para expandir sus territorios. Esta dinámica de estrategia, cooperación y rivalidad se ha mantenido vigente durante tres décadas, convirtiéndose en una de las experiencias más queridas entre los fanáticos de los juegos de mesa.

Los hermanos Teuber, ahora al frente de Catan GmbH, expresaron su entusiasmo por esta nueva etapa:

“Nuestro padre imaginó un mundo donde las personas pudieran reunirse para construir y cooperar. Ver cómo esa visión se transforma en historias en pantalla es una manera de mantener viva su herencia”.

Un paso más para Asmodee y Netflix

El CEO de Asmodee, Thomas Koegler, celebró el acuerdo destacando que la llegada de “Catan” a Netflix es una muestra del creciente lugar que los juegos de mesa ocupan en la cultura contemporánea:

“Catan sigue siendo un punto de encuentro para millones de jugadores. Este proyecto permitirá que nuevas audiencias descubran la riqueza de su universo y lo que representa”.

Koegler también remarcó que la alianza con Netflix es parte del compromiso de Asmodee por llevar sus franquicias más allá del tablero, transformándolas en experiencias narrativas globales.

Netflix sigue apostando por las adaptaciones

La compañía continúa ampliando su catálogo con adaptaciones de videojuegos y juegos de mesa que conectan con comunidades de fans ya consolidadas. En los últimos años, Netflix ha lanzado títulos aclamados como “Arcane” (League of Legends) y “Castlevania”, además de estar desarrollando proyectos basados en “Assassin’s Creed” y un reality show de “Monopoly”.

Jinny Howe, jefa de series con guion para Estados Unidos y Canadá, destacó el potencial dramático del juego:

“Cualquiera que haya jugado Catan sabe que su estructura está llena de estrategia, tensión y alianzas cambiantes. Eso es exactamente lo que buscamos explorar en pantalla”.

Aún no hay fecha de estreno confirmada, pero la noticia ya emociona a millones de fans. Si alguna vez soñaste con ver la isla de “Catan” cobrar vida, Netflix está a punto de hacerlo realidad.