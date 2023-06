¿Esperabas el capítulo 1085 del manga de “One Piece”? Pues aquí te traemos completo todo el episodio que tiene de nombre “la muerte del Rey Cobra”, en donde se hablará acerca de los sucesos que pasan en el flashback de Sabo mientras la locura se apodera de la tierra santa de Mary Geoise.

“One Piece 1085″, capítulo completo del manga

El capítulo 1085 tiene de nombre “la muerte del rey Nefertari Cobra”

En la portada tenemos el pedido de un fan en donde vemos a Franky guiando de regreso al mar a las tortugas marinas cuando todavía son bebés.

El capítulo inicia justo donde terminó el anterior. Im-Sama se sienta en lo más alto del trono vacío mientras el Rey Cobra se encuentra estupefacto ante tal situación.

“Maldición, pero esto es imposible... nadie debería de poderse sentar en ese trono, nadie tiene la capacidad para hacerlo!”, dice cobra mientras su rostro refleja demasiada sorpresa, tanto así que lo lleva a toser. “El mundo no debería moverse bajo una voluntad individual, esto es una tiranía”, prosigue cobra.

Los miembros del Gorosei se abren espacio mientras Im-Sama se sienta y le dicen “hay dos cosas que Mu quiere conversar contigo, así como también hay algo que Mu quiere preguntarte, cobra”, mientras Cobra sigue tosiendo y les comienza a gritar “¡quién demonios eres!”.

Cobra mira con extrañeza y desesperación, “Imu, yo reconozco ese nombre. Quizá no sea una mera coincidencia porque dentro de los 20 reyes que crearon el Gobierno Mundial estaba...”, mientras es interrumpido por Im-Sama “¡No curiosees ni indagues! Eso que tú dices es incontestable, pero de acuerdo a lo que tú deseas, ya que no saldrás vivo de aquí, te voy a revelar algunas cosas”, acota Im.

“La ‘D’ refiere a aquel linaje que se opuso a los dioses en el siglo vacío. Esa ‘D’ que emergió en varios incidentes en los años recientes no es nada más que la sombra en la que se protegen aquellos que intentan entender el significado de su propio nombre; sin embargo, todo esto es por un maldito error de la reina Lily que data desde hace 800 años”, prosigue Im mientras Cobra le responde “¿un error?”.

Im responde diciendo que sí. “Desde aquellos que se llaman eruditos que se han puesto a estudiar el siglo vacío hasta los piratas que están en búsqueda de los poneglyphs esperando encontrar el One Piece, si no fuese por el error de Lily ese maldito día, estas jodidas reliquias conocidas como poneglyphs no habrían sacudido el mundo entero”, afirma Im dejando sorprendido a Cobra.

“A raíz de esta situación que pasó en el pasado, hay un escenario terrible para nosotros. ¿El que los poneglyphs se crearan y salieran a la luz fue realmente un error? ¿O fue todo planeado?”, dice Im mientras cobra se sorprende de que todos los miembros del Gorosei saquen sus armas y la desenvainen.

“¡Esa respuesta debe de estar en la carta de Lily que escribió en Arabasta! Justo la misma que mencionaste hace unos momentos, ¿no? La reina Lily de la familia Nefertari. ¿Es la misma que mencionaste?”, afirma Im mirando directamente a Cobra mientras este está amenazado por todo el Gorosei. “¿Por qué no dices el nombre del “remitente” de la carta dejada por la reina?”, prosigue Im mientras Cobra asiente la mirada a sabiendas de lo que va a pasar.

“Ya está todo declarado para mi, no voy a salir de este cuarto con vida”, piensa el Rey Cobra, mientras le responde a Im diciendo “Si fabrico una mentira de todo esto, ¿podré escapar?”, a lo que uno de los miembros del Gorosei responde diciendo “el momento en el que viste la aparición del gran Imu, tu destino ha sido consumado”.

Cobra sabe que morirá ahí, pero en la puerta principal del cuarto de Im, estaba escuchando Sabo, el cual no consigue comprender algunas cosas que están pasando y se pregunta “todo esto es muy extraño. Esta es una situación complicada”, mientras Cobra responde diciendo “es tal cual está escrito. El nombre de la emperatriz que lideró a Arabasta hace 800 años es Nefertari D. Lily”, haciendo que Im grite “¡D.!” y enojándolo, mientras una flecha oscura aparece y atraviesa todo el cuerpo del rey hasta que una luz de fuego aparece tras el cuerpo de Cobra y deja sorprendido al Gorosei.

“¡Puño de fuego!”, se escucha en todo el lugar. Sabo ha llegado al cuarto oculto de Mary Geoise y esto hace enojar mucho a Im, que recibe el ataque de Sabo y le pregunta “de donde vino él”.

Este absorbe su ataque pero una sombra negra aparece.

El cuerpo de Im-Sama se transforma en un humanoide nunca antes visto en One Piece, mientras que los miembros del Gorosei también sacan sus formas transformadas a la vista de Sabo.

“Maldición, realmente esperaba derrotar a todos con este ataque, creo que los que están en la cima del mundo deben verse tan infernales como están ahora mismo. El mundo debería de saber quienes son ustedes”, dice Sabo mientras un Den Den Mushi se encarga de fotografiar toda la situación.

Cobra, que está en sus últimas, le dice a Sabo “tú, eres el hermano mayor de Luffy, ¿no? Tú eres parte del ejército revolucionario. ¿Estás aquí para ayudarme?”, mientras Sabo le responde diciendo que sus enemigos no son los reyes, si no los que están por encima de ellos y le pregunta cómo conoces a Luffy.

Cobra le responde diciendo que “él es alguien a quien le debe mucho y tiene su gratitud eterna, qué se ganó el mundo para él...”, a lo que Sabo responde diciendo que eso es algo que realmente suena a él, mientras toma el cuerpo del Rey Cobra y sale corriendo del lugar ante el ataque aterrador y demoníaco de las sombras del Gorosei y de Im-sama, que cubren el lugar de absoluta oscuridad y horror.

“¡Puedes escapar si vas tú solo, para mi ya es tarde, por favor, déjame!”, le grita Cobra pero Sabo quiere salvarlo a como de lugar. “Por fin he podido comprenderlo, no puedo dejar que tú mueras aquí, Sabo. Necesito que por favor le digas algo a Vivi y a Luffy”, a lo que Sabo responde sorprendido. “Nosotros, los Nefertari, somo parte de la familia D.”, mientras Sabo tiene un flasback con Luffy y Ace.

“Ustedes dos tienen una ‘D.’ en sus nombres”, dice Sabo chiquito a Ace, el cual le responde que no le importa su nombre mientras Sabo le dice que le pongan una ‘D.’ para que también esté en familia con ellos, algo como Sa D. Bo, mientras se matan de risa tanto Luffy como Ace.

Volvemos al castillo Pangea, donde una flecha oscura avanza a toda velocidad por el corredor del lugar y esta flecha consigue atravesar no solamente de nuevo a Cobra, si no que también a Sabo.

Sabo se retumba de dolor mientras bota sangre por la boca y la nariz. Este ve que el Rey Cobra comienza a alejarse y es tragado por la sombra oscura que los perseguía.

“Por favor... ¡protege los poneglyphs y alcen la bandera del amanecer para todo el mundo!”, afirma Cobra parándose frente a Sabo mientras piensa en la reina Nefertari D. Lily. “¡Te lo encargo, Sabo, sobrevive a todo costo!”, mientras este grita “¡Rey Cobra!”.

El Rey Cobra ha sido asesinado por uno de los miembros del Gorosei y Sabo ha salido huyendo del castillo Pangea.

“¿Quiénes son ellos? ¡Mataron a Cobra!”, dice una voz mientras se ve a uno de los del Gorosei con el cuerpo de Cobra en el suelo.

Un pequeño hueco en la pared nos muestra un ojo sorprendido, este era Wapol.

“¡Ese era Cobra! ¡Lo mataron como si nada! Es verdad que lo odiaba pero no voy a caer tan bajo como para sentirme feliz de este suceso, acabo de presenciar algo fuera de este mundo”, dice Wapol llorando.

La situación y lo que ha visto lo deja perplejo y sale entre lágrimas.

“Acabo de ver lo que realmente es la oscuridad del Gobierno Mundial, no necesitaba saber esto, ¿quién era ese tipo? Si se dan cuenta, mi vida se habrá terminado”, acota.

En el cuarto donde se encontraba la ronda circular, donde estaban los líderes mundiales haciendo el Levely, estos comienzan a hablar que van a empezar la reunión sin que el Rey Cobra y Wapol estén.

Estos comienzan a bromear con la salud de Cobra, diciendo que “acaso su speech que hizo lo mató, debería estar feliz de que ha hecho que desaparezcan los Shichibukai”, mientras el Rey Neptuno y demás estaban preocupados por su ausencia.

Shirahoshi está camino al puerto junto a sus guardaespaldas, pero esta se pregunta dónde se encuentra la princesa Vivi, a lo que pasamos a otro panel en donde vemos que ella está gritándole a alguien.

“¡¿Qué demonios me van a hacer?! ¡Respóndanme! ¿Quién les está ordenando hacer esto?”, grita Vivi, que aparece amarrada a una silla en el castillo Pangea.

“¡Le diré a todo el mundo lo que ha pasado aquí!”, mientras vemos a los ex miembros del CP9, Jabra, Kalifa y en el fondo Blueno.

“Oye mujer, ¿acaso crees que después de esas palabras alguien te dejará escapar? Eres una chica fuerte, eh”, dice Jabra, mientras que Kalifa le dice que “no piense que nadie irá a salvarla, si no que la pondrán como una ‘persona perdida’ y luego de eso, las probabilidades de que sea la mascota de alguien son altas”.

Vivi pregunta si la princesa Shirahoshi se encuentra bien y estos le dicen que sí, pero otros incidentes ocurrieron en la plaza principal.

Vivi se siente tranquila al escuchar de Shirahoshi está bien, a lo que Jabra comienza a contar lo que pasó en la plaza.

“Esos malditos que destrozaron a ese Tenryubito, Charlos, que quería capturar a la princesa gyojin, resultaron ser parte de la gran flota de Mugiwara no Luffy. Ellos, orgullosamente, aclamaron su victoria a todos y han dejado tensión en la plaza principal de Mary Geoise. Por otra parte, Fujitora, el almirante que dejó escapar a los esclavos junto al ejército revolucionario, hizo enojar al almirante Ryokugyu y ambos se enfrentaron. ¡El Levely de este año es una locura!”, acota Jabra.

“Ahora, necesito que hagas algo por mi”, le dice Jabra a Vivi, la cual se niega a ser su mascota mientras un ruido fuerte proviene detrás del muro. Cuando Vivi se da cuenta, Wapol aparece con el poder de su fruta del diablo, destruyendo todos los muros con su potente mandíbula gritando “¡yo no vi nada! ¡Por favor sálvenme!”.

Vivi se sorprende y se engancha a Wapol, con lo que van desapareciendo del lugar.

“¿Qué demonios fue lo que acaba de pasar?”, dice Blueno, mientras se dan cuenta que Vivi ha desparecido nuevamente.

Wapol llega a su cuarto, donde estaba siendo esperado por su novia Kinderella, la cual se sorprende a ver que este tiene a Vivi en su boca.

“¡Hey Wapol, ¿qué tan lejos tienes pensado llegar?!”, le dice Vivi, mientras este le dice que “irá hasta los confines del mundo, hasta el final de los tiempos con tal de que nadie lo pueda atrapar”.

Vivi se alegra y le dice “¡perfecto! ¡Yo también voy para allá! ¡Tómame y llevame contigo!”, mientras Kinderella se sorprende y grita “¡están fugándose juntos, ¿ahora son pareja?!”, finalizando así el capítulo 1085 de “One Piece” con las palabras del editor “la carrera de su vida para Wapol y Vivi, ha iniciado”.