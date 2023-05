En el capítulo 1083 del manga de “One Piece” titulado “la verdad sobre ese día” ya está disponible y continúa la trama donde se quedo, aunque muchos dudaron de esto. Y es que, el autor Eiichiro Oda suele cambiar constantemente de escenario para mantener alta nuestra atención, pero hacerlo esta vez rompería la secuencia de la historia.

Resumen capítulo 1083

El capítulo arrancó donde se había quedado, Sabo está a punto de explicarle qué paso a Drago e Ivanko en Mary Geoise, en las afueras del castillo, se ve el lugar lleno de revolucionarios. ‘El Emperador de las Llamas’ confirma que lograron sus tres objetivos principales: declarar la guerra oficialmente, destruir el símbolo de los Dragones celestiales, rescatar Kuma y a todos los prisioneros posibles, haber encontrado y haber destruido todas las reservas de tierra santa, hecho que no se esperaba. Ivanko le comenta Sabo que también el ejército se está encargando de decomisar los barcos que trabajen para el Gobierno, y de esta manera ningún recurso va a ser llevado a Mary Geoise.

Dragon dice que es mejor preparase por qué sabe que no se quedarán tranquilos y que la guerra comenzará. Preocupado, revela de los 9 caballeros de los Dioses, particularmente el que más llama la atención es el que tiene una silueta parecida a Shanks y los demás parecieran ser sus tripulantes. Dragon dice que la verdad detrás de la muerte de Cobra no es importante si puede servir para avivar el fuego de la revuelta, pero claramente quieren saber si hay algo de verdad detrás de la acusación de los diarios contra Sabo.

El periódico se ve una imagen de Sabo a lado del cadáver del Rey Cobra, coge diario y con una expresión de sorpresa y de intriga Sabo confirma que no era él. Así comienza un flashback que muy probablemente continuará en el próximo capítulo de la otra semana para aclarar quién fue el que asesinó al Rey Nefertari Cobra.

¿Quiénes son los Caballeros Sagrados en One Piece? / Foto: Animeallstar20

El flashback nos muestra lo que sucedió después de que comenzó el Reverie. Como ya se mencionó, los Dragones Celestiales sufren un ataque de los revolucionarios, quienes destruyen el símbolo del casco de los nobles mundiales y un depósito en el que se guardaba toda su comida. A cargo de los 4 capitanes revolucionarios. Los ciudadanos no entienden la razón de este ataque y señalan como causa la envidia de los invasores.

Vemos a Karasu entrar a escena para liberar a algunos esclavos y descubrimos que su extraño poder proviene de la fruta del diablo Soot Soot, hipotéticamente del tipo Rogia. El hombre de hollín puede crear objetos de la sustancia negra y grasienta, poder para crear cualquier cosa. Karasu es atacado con una ola de distaros y en vez de derrotarlo, se aparece por detrás y los vence con 6 estacas de hollín.

Karasu es un hombre alto y calvo de complexión musculosa. / Foto: Animeallstar20

Por otro lado, estaban Lindberg rescatan a los esclavos y les pide que escapen al este de la ciudad. Luego, se visualiza una explisión y vemos chocar contra los almirantes Fujitora. En otra escena, se presencia otro gran enfrentamiento de Morley y Aramaki, la pelea destruye varios edificios del lugar. En ese momento un noble se dirige a Aramaki y le reclama que si uno de los nobles resultará herido el mismo se encargaría de fusilarlo, Aramaki lo veo con desazón.

En un momento, también vemos a antiguos agentes del CP9, ahora agentes del CP0, hacer una breve aparición. El capítulo termina con Sabo que descubre la posición de Kuma, Charloss que aún no se da por vencido con la idea de no tener a Shiraoshi para él, Vivi no quiere la protección de Ron Lucci.

En capítulo culmina con el Rey Cobra dirigiéndose a la habitación de Gorosei, los guardias le comunican que solo ha sido él permitido a ingresar. El Rey Cobra le pide a sus acompañantes Chaka y Pell que en vez de cuidarlo, busque a su hija Vivi y con lo que sería sus últimas palabras dice: “Les aseguro que no me demoraré, y como no me gustaría que se aburrieran esperando...”

Nefertari Cobr fue el duodécimo rey de la Dinastía Nefertari de Arabasta. / Foto: Animeallstar20

Así termina este flashback de lo que sucedió en Mary Geoise. Todo el suceso nos afirman los que imaginábamos o lo que ya sabíamos. Pero la duda que nos ha dejado esta entrega es sobre quienes será los 9 caballeros santos y quien realmente mato al Rey Cobra, posiblemente lo sabremos en el siguiente capítulo.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Editorial: Shueisha

Revista: Weekly Shonen Jump

Publicación: Desde 1997

Género: Aventura, acción, comedia, drama, fantasía

Demografía: Shonen

Número de volúmenes: Actualmente, se han publicado 104 volúmenes.

Sinopsis: La historia sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven cuyo cuerpo adquiere las propiedades de la goma después de haber comido accidentalmente una Fruta del Diablo. Junto a su tripulación de piratas, conocida como el Sombrero de Paja, Luffy explora el Gran Line en busca del tesoro más grande del mundo conocido como el One Piece, con el objetivo final de convertirse en el Rey de los Piratas.

One Piece - Tráiler ‘Wano Arc’. (Foto / Video: Toei Animation)