En el capítulo 1082 del manga de “One Piece” nos alejamos de la batalla de Hachinosu y nos remontamos específicamente en la Cross Guild y el yonkou Buggy, el cual comienza a declarar su camino en rumbado para convertirse en el próximo rey de los piratas.

Capítulo 1082 de “One Piece” completo

El episodio 1082 tiene de nombre: “¡Vamos a por él!”

En la portada un pedido a Oda en donde vemos a Chopper comiéndose las nubes de Zeus confundiendo estos con un algodón de azúcar.

El capítulo inicia con las noticias en el periódico que anuncian la muerte del vicealmirante T-Bone a manos de la Cross Guild.

Sengoku comienza a hablar con Tsuru en la base de la marina.

“Ah Tsuru, el mundo se está yendo al infierno cada día más. Ahora nos traicionan aquellos que realmente juramos proteger. ¡Eso no lo podemos permitir!”, dice Sengoku.

Tsuru sabe que las cosas se están poniendo más complicadas y ahora no son solo piratas que desean hacerse ricos, sino que ahora lo harán a costa de asesinatos ya que todos los marinos tienen una recompensa por sus cabezas.

“Pepe Kingdom ha sido siempre un lugar muy peligroso. La pobreza y el dinero siempre han sido motivo para que estos actúen de manera salvaje. No justifico el accionar de la Cross Guild pero no hay que subestimarlos. El genio bufón es muy inteligente”, afima Tsuru.

“¿Debemos de arriesgar nuestras vidas para salvar a ciudadanos civiles con el miedo de que estos nos claven un puñal por la espalda? Debemos responder a la Cross Guild para poder mantener la moral y tranquilidad de la marina por todo lo alto. Es más, ¿dónde está Garp?”, dice Sengoku llamando a Hina.

“Señor, el vicealmirante Garp se fue hace dos días a rescatar a Koby a Hachinosu. Me parece que se llevó a todos los miembros de SWORD con él”, afirma Hina y deja a Sengoku y a Tsuru completamente sorprendidos.

Pasamos a la isla Karai Bari, reino del yonkou Buggy.

“¡Muy bien hecho!”, grita una voz. “Muchas gracias por enviarle este dinero a mi familia”, dice un anciano mientras se nos revela que la voz que grita es el mismísimo Buggy.

“Claro que está más que merecido. Desapareciste a un vicealmirante por tu cuenta así que no dudes que tu cabeza ahora tendrá un precio también”, dice Buggy.

El anciano, muy triste, dice que es mucho mejor que lo maten a estar sirviendo a otra gente hasta la muerte sin poder hacer nada. Buggy lo mira y le dice “¡relájate hombre! Yo te guiaré en el camino pirata”.

Los subordinados de Buggy aparecen y le dicen al anciano que no se preocupe porque no son una banda pirata cualquiera, son la banda del yonkou Buggy, autoproclamado como “el genio bufón””.

Buggy se prepara para dar un discurso pero una persona abre la puerta y le dice que el barco de la Cross Guild está completamente terminado.

Cuando Buggy se da cuenta, este barco tiene en el mástil un payaso gigante con espadas cruzadas y esto lo sorprende mucho ya que tras él, llegan tanto Crocodile como Mihawk diciendo: “¿por qué deberíamos subir a un barco como este? Mejor ven con nosotros al cuarto de conferencias”. Buggy sabe lo que le espera al tratar a ambos ex shicibukai como subordinados y así pasamos a un panel donde estos conversan y Buggy está con su cabeza golpeada y colgada en un lado.

“La Cross Guild está tomando más fuerza en todo el mundo pero para crear “Utopía”, nuestra civilización todavía requiere de más fama, riqueza y poder. ¿Cómo logramos eso?”, dice Crocodile.

Mihawk responde diciendo que para lograr su ambición tienen que enfocarse específicamente en tener mucho más poder para controlarlo todo.

Buggy, entre lágrimas, les grita y les dice “¿oigan ustedes siguen siendo piratas? He estado en búsqueda de eso constantemente, el poder”. Crocodile y Mihawk no entienden de lo que está hablando Buggy pero este responde afirmando que “seguramente ustedes leyeron las noticias, hace años cuando Roger llegó a Laugh Tale, no pude ir por distintas razones. Entonces, ¿qué querían ser ustedes cuando eran jóvenes?”, acota Buggy.

“Yo estuve siempre al lado de Shanks hasta que este me hizo abandonar completamente mi sueño”, dice Buggy mientras pasamos a un flashback de hace 24 años el día de la ejecución de Gol D. Roger.

“¡Tú lo habías dicho Shanks, tú habías dicho que también querías ir a Laugh Tale”, dijo Buggy pero Shanks no se ve muy contento y le dice que por ahora no aspirará a conseguir ese sueño y le pide a Buggy que zarpe a la mar con él, pero esto disgusta mucho a Buggy que le grita que es un cobarde.

Buggy explota de enojo y le dice que vivir como un pirata y continuar el legado es lo que Roger habría querido, que es un tremendo cobarde y que nunca lo perdonará por eso y por haber perdido su mapa del tesoro. La próxima vez que se vean, serán enemigos, con lo que volvemos al tiempo actual.

“Ahora que Shanks se ha puesto en movimiento, pueden llamarlo obra del destino o accidente pero yo pienso que para que poder tener ese estatus...¡Tengo que convertirme en el rey de los piratas!”, afirma Buggy entre lágrimas.

“¿Riqueza, fama, poder? ¡Podemos tenerlo todo! Tenemos que ir a por él, es el pináculo de todos los tesoros en todo el mundo”.

“Dicen que los piratas son arrogantes, pero a lo que tú llegas no tiene límites”, dice Crocodile.

Por otra parte, Mihawk comienza a pensar. “Osea quieres que nos enfrentemos a piratas como Akagami no Shanks, Barbanegra y Mugiwara no Luffy para que logres ese objetivo, ¿no? ¿Ese es tu plan?”.

Buggy comienza a gritar “¡claro que no! Solamente tenemos que conseguir el tesoro antes de que ellos lleguen y comprobarás el poder que tienen esas palabras, el ser rey de los piratas, el encontrar el One Piece. Todos los piratas del mundo están en búsqueda de eso”.

“¡ya basta Buggy!”, dice Crocodile mientras le pisa la cabeza, pero Buggy está muy empeñado en hacer realidad su sueño mientras todos los piratas del lugar comienzan a escuchar sus palabras.

“¡Ustedes muchachos! ¿Cuál fue su sueño al zarpar al mar por primera vez? ¡Ustedes viven sus días como si fuese el último de su existencia! ¡Son una banda de cobardes complacientes pero cada uno de ustedes tiene que buscar y perseguir ese sueño y yo estaré junto a todos ustedes para lograrlo, ¡así que VAMOS A POR EL ONE PIECE!”, afirma Buggy y generando un ánimo tal que hizo llorar a los subordinados pero generó la ira de Crocodile y de Mihawk que se ven sorprendidos ante tales palabras del payaso.

Pasamos al reino Kamabakka, donde se encuentra la armada del ejército revolucionario.

Vemos a nuevos subordinados del ejército revolucionaro. Estos tienen de nombre Karasu, Gambo, Ahiro y Mocciano, los cuales están haciendo una apuesta de si el barco que está llegando a las orillas es enemigo o es Sabo.

Ivankov y Dragon se sorprenden luego de que algunos aliados comiencen a gritar que Sabo ha regresado en muy buen estado.

Todas las personas del lugar se sienten completamente emocionadas al ver que Sabo ha llegado en tranquilidad ya que no sabían nada de él.

Sabo comienza a contar que ese barco en el que ha llegado, pertenece al reino de Lulusia y la gente se pregunta cómo hizo para salir de ese reino que ahora está desaparecido misteriosamente, a lo que Sabo dice que lo contará en un rato.

El barco de Sabo consiguió llegar con algunas personas que se salvaron del brutal ataque que lanzó Im-Sama para destruir toda la isla.

Koala aparece y comienza a atacar a Sabo ya que este no le mandó ni un mensaje en clave morse para saber que estaba bien, ya que esta estaba muy preocupada y prosigue a llorar mientras lo abraza.

Sabo se reúne con Ivankov y con Dragon y comienzan a hablar. Primero tocan el tema de Bartolomew Kuma, lamentándose que ahora esté programado para regresar a Mary Geoise.

Por otra parte, dice que solamente puede hablar con ellos dos en secreto ya que la información que les está por compartir, pondría en absoluto peligro a todos los demás oficiales.

“El Levely de este año fue un absoluto caos. Es así que ahora les voy a contar, todo lo que pasó en la tierra sagrada de Mary Geoise”, finalizando así el capítulo 1082 con las palabras del editor. ”el momento ha llegado, la verdad será revelada!”

¿Cómo leer el manga de “One Piece” legalmente?

Manga Plus: La editorial Shueisha, la cual publica el manga de One Piece en Japón, también publica el manga semanalmente en la aplicación Shonen Jump en inglés y español. Esta aplicación está disponible en dispositivos móviles y ofrece una prueba gratuita de siete días para nuevos usuarios.

Viz Media: La editorial Viz Media publica los volúmenes recopilatorios del manga de One Piece en inglés en formato impreso y digital. Estos volúmenes están disponibles en tiendas en línea y físicas.

Comixology: Comixology es una plataforma de cómics digitales que ofrece la opción de comprar y descargar los volúmenes de One Piece en inglés en formato digital.

Amazon Kindle: Los volúmenes del manga de One Piece también están disponibles para su compra y descarga en formato digital en Amazon Kindle.

