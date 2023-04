¡Tremendo episodio nos ha regalado Eiichiro Oda! En el clímax de la batalla, el capítulo 1081 del manga de “One Piece” tiene una de las batallas más esperadas por todos los fans y es que Monkey D. Garp se enfrenta con quien ha sido su pupilo cuando era un pequeño marino, mientras también conocemos la resolución de la lucha entre el yonkou Barnanegra y el supernova, Trafalgar Law.

Capítulo 1081 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre: “el décimo comandante titánico de los piratas de Barbanegra, Aokiji Kuzan”.

En la portada tenemos un color spread en donde los chicos mugiwara se encuentran durmiendo juntos mientras el único despierto es Sanji que lee su libro de cocina.

Iniciamos el episodio tras el final del anterior, el ataque de Garp retumba la isla de Hachinosu mientras el barco del vicealmirante está flotando en el cielo.

El puño de Garp es tan potente que la onda de choque junto a su haki del conquistador hace que reboten rayos oscuros de este mientras los piratas del lugar salen volando adoloridos y gritando “¡No puede ser, nos va a aplastar completamente!”.

Garp cae del barco y llega al suelo de Hachinosu y Prince Grus tiene que usar su poder para que la tripulación y el navío caigan sanos y salvos.

En una viñeta tremendamente épica y con cuerpos devastados a su alrededor, Garp les lanza una amenaza a todos los piratas del lugar: “¡escúchenmete bien piratas mocosos, si parpadean una sola vez, terminarán en un mundo de extremo dolor!”, mientras pasamos a otra imagen en la que Garp empieza a lamentarse consigo mismo: “Mmm, qué decepción. Hablar de esto me es frustrante pero realmente he perdido mi toque”.

Esta declaración hace que los piratas que todavía estaban vivos en el lugar comiencen a gritar sorprendidos por la fuerza del héroe de la marina. “¡No puede ser posible! ¿Acaso ese ataque no fue lo suficientemente destructivo para ti, viejo?”.

Un grito se escucha, este era Koby que está sano y salvo. “¡Oh Koby! No te ves malherido”, dice Garp al verlo mientras Helmeppo entre lárgrimas se alegra de que su amigo no haya sido asesinado por los piratas de Barbanegra.

Prince Grus y Kujaku comienzan a hablar. Este está celoso porque Kobuy es nombrado como el “futuro de la marina”, a lo que Kujaku responde que puede decir lo que sea pero no puede negar el hermoso lazo que han creado él y Garp, por eso no dudó ni un segundo en ir a su rescate.

Todos en el barco de Garp se dan cuenta de que Koby ya llegó y se alegran mucho al verlo, hasta pregunta por Tashigi, a lo que la comandante Hibari le dice que corra porque todavía no está completamente a salvo y Garp se da cuenta de que Hibari ahora comenzó a transformarse en hielo.

Los miembros de Sword gritan preocupados porque no saben qué le pasó, pero Garp comienza a mirar con mucho desdén a una persona que se ha acercado. Este es Aokiji Kuzan.

Garp se queda mirando a Aokiji mientras Koby lo reconoce y le pide por favor que descongele a Hibari, pensando que todavía es un miembro de Sword pero los piratas de Barbanegra comienzan a gritar de alegría.

“Ara ara... Realmente quedaré en muy mala posición si dejo que Koby escape mientras Teach se encuentra afuera de este lugar”, dice Aokiji poniendo la mira en el pequeño Koby.

Es así que pasamos a un flashback.

El narrador nos cuenta de que hace dos años, Akainu y Aokiji tuvieron una batalla legendaria en búsqueda de la posición como almirante de la marina, batalla que terminó ganando Sakazuki. Ahora, en un lugar del nuevo mundo, pasó esto.

“¡Pero qué demonios ha pasado! ¿Por qué tuviste que congelar a casi toda mi tripulación? ¡Será mejor que lo deshagas o si no...”, dice Barbanegra mientras rompe la puerta de una cantina.

“Hombre que realmente eres un ruidoso y te digo que pienses dos o hasta tres veces antes de usar los poderes de la gura gura no mi ya que podrías romper en trizas a tus compañeros de tripulación”, dice una voz.

“Maldita sea, no hay ni siquiera que preguntar quien fue ya que solo hay una persona capaz de hacer todo esto. Tú eres ¡Aokiji Kuzan!”, dice Barbanegra.

“Jaja, tú sabes como son tus hombres. Tú eres su capitán, ¿no? ¿Realmente crees que yo fui el que los incitó a pelear? Por otra parte, debes saber lo que ha pasado”, dice Aokiji.

“¡Zehahahahaha, realmente eres un maldito hijo de perra, cubito de hielo!, dice Barbanegra pero Aokiji responde, “¡Mira quién lo dice jaja”.

Todo el ambiente vuelve a la normalidad y están teniendo un tremendo banquete.

Los piratas de Barbanegra están celebrando ahora que ya no están congelados y Barbanegra le pregunta a Aokiji qué le dijo Akainu en esa pelea que tuvieron y Kuzan responde con una broma que hace matar de risa a Ávalo Pizarro.

Se nos cuenta qué es lo que pasó en la pelea, confirmando que este perdió una pierna en dicha batalla y que ahora tiene que usar su hielo para que pueda caminar sin problema alguno, generando una nueva extremidad.

Catarina Devon interrumpe la conversación y le hace una pregunta muy importante a Aokiji, esta era sobre la ubicación de una persona que tenía una cicatriz hecha por fuego.

Kuzan se sorprende porque no conoce realmente a alguien así pero Jesus Burgess da más contexto.

“Hay cuatro Poneglyphs de color rojo allá afuera. Kaido y Big Mom aparentemente tienen uno”. Barbanegra prosigue con la historia diciendo que “hay dos que todavía no tienen paradero alguno (esto es porque todavía no conocen el de Zou ni la existencia de esta isla o Zunesha). Hemos escuchado que un hombre con una cicatriz de fuego tiene una”.

Aokiji broma diciendo “¿Seré yo?” mientras abre un poco su polo para mostrar que también está marcado pero Vasco Shot le grita que no es él mientras se ríe jaja.

Laffite interrumpe y dice que “se dice que esta persona ha sido vista en un barco de color negro. Cuenta su leyenda que si alguien se atreve a navegar cerca de él, su barco terminará hundido entre gigantezcos remolinos. Quizá tenga una fruta del diablo”.

Shiryu de la lluvia entra en la conversación y dice “apuesto a que es alguien del Gobierno Mundial. Sabemos que no son Santos de nuestra devoción y no sería de sorprender si ellos tienen uno o dos poneglyphs en su haber. Sería un método de prevención para algún pirata que esté cerca del One Piece”.

“Los poneglyphs no guardan más que recuerdos amargos en mi. No recuerdo haber visto ninguno rojo en Ohara. Lo que recuerdo es que un querido amigo se plantó contra el Gobierno Mundial y los ojos traumatizados de una niña por mi culpa al tomar su destino por mis propas manos”.

Laffite comienza a pensar y le dice a Barbanegra que el poder de Kuzan es algo que realmente sería útil para buscar el One Piece pero el propio Aokiji lo escucha y les grita “¡Puedo escucharte grandísimo idiota! ¡Los voy a mandar de regreso a mi Ice Age! ¡Escuché que ustedes son cazadores de frutas del diablo así que hagámoslo de una vez!”.

Barbanegra se sorprende y le pide a Aokiji que pare por favor y que él en ningún momento ha pensado en robarse su fruta del diablo ni nada. Es más, le pide que se una su tripulación.

“¿Qué carajos capitán?”, gritan sus subordinados mientras Barbanegra le dice a Aokiji que ahora que está sin trabajo alguno y que los ‘guardianes de la justicia’ lo han botado, puede estar con ellos.

“¡No seas tonto! ¿Crees que por tomar un par de tragos ya puedo estar de tu lado?”, dice Kuzan, pero Barbanegra responde diciéndole “que no tome a mal a los piratas, no somos solo una alegre banda de compinches holgazaneando juntos, Todos nos beneficiamos de tener nuestras propias metas, eso nos hace piratas”, mientras volvemos a la realidad con la última frase de Barbanegra enfocando al rostro de Aokiji: “¡ahora que eres libre! ¿Qué planeas hacer? ¡Zehahahaha!”.

Garp le grita a Aokiji amenazándolo: “¡Oye Kuzan! ¡Más te vale que descongeles a Hibari, nos dejes llevarnos a Koby y te pongas tu maldito uniforme de la marina y vuelvas a la base!”.

“Tan diecto como siempre, querido Garp, siempre me ha encantado eso de ti pero esa es la razón por la que no te haré caso, ¡ya no quiero vivir una vida donde me estén dando órdenes! ¡Quiero vivir una vida libre con mis propias decisiones!”, mientras se nos presenta oficialmente a Kuzan.

“Décimo comandante titánico de los piratas de Barbanegra, Aokiji Kuzan”.

Aokiji usa una técnica llamada Ice Ball que deja a Garp dentro de un cúmulo de hielo y le dice “tu antiguo protegido número uno o tu nuevo favorito, ¿quién tendrá que morir para salvar la vida del otro?”, pero esto a Garp no le detiene y le grita. “Sabes que eso no puede detenerme idiota, ¡creo que voy a tener que enseñarte a vivir en este momento!”.

Garp sale volando y destruye el hielo que lo detuvo, volando directamente a la cabeza de Aokiji y con su brazo lleno de haki, lo toma de la boca y se lo lleva gritándole “¡Escucha Kuzan, solo los debiluchos pierden su camino!”, volteando los ojos y lanzando el ataque llamado “¡Blue Hole!”, reventando la cabeza de Aokiji contra el suelo en un ataque absolutamente brutal que manda hasta el fondo de la tierra a Kuzan.

Pasamos a un panel completamente diferente. Esta vez nos encontramos en la isla Winner donde estaban peleando Marshall D. Teach y Trafalgar D. Waterlaw.

Barbanegra se encuentra jaeando con el rostro completamente ensangrentado, mientras vemos que la gorra de Law también está tirada y llena de sangre en el suelo.

El narrador nos dice “el polar tang de los piratas corazón, ahora está hundido bajo el agua destruyéndose en pedazos”.

Barbanegra comienza a gritar: “¡Zehahahaha, sin un barco, no pueden ni llamarse piratas. Es más, nisiquiera pueden escapar, zehahahaha!”, mientras vemos que tanto Trafalgar Law como su fiel amigo Bepo, están ensangrentados tirados en la tierra.

“Los dueños de los cientos de corazones que robaste en Rocky Port todavía viven en la isla pirata que tengo. Apuesto a que ellos estarán completamente emocionados de que les lleve tu corazón. Lo pondremos al medio y tendremos un festín con él, Zehahahahaha!”, afirma Barbanegra en una frase brutal mientras mira a Law.

Bepo comienza a recordar una de las medicinas que le dio el buen Tony Tony Chopper.

“¿Tú realmente hiciste esto?”, dice Bepo, mientras Chopper le responde que “no puede garantizar que funcione al 100% pero funcionará”, por lo que Bepo se lo toma y espera.

“¡Ahora cómo debería usar la ope ope no mi, ¿la vendo o la uso? ¡Mejor conviérteme en inmortal zehahahahaha!”, dice Barbanegra, pero un grito descomunal llega desde atrás y vemos a Bepo en su forma Sulong como un oso gigante y descontrolado.

“¡Quita tus sucias garras de mi querido capitán!”, atacando a Barbanegra que se queda sorprendido y tanto Van Augur como Jesus Burgess dicen “pero si no hay luna, qué raro”.

Bepo los mandó a volar contra las rocas e inicia su escape.

“Bepo, tenemos que volver, no podemos abandonar a nuestros amigos”, dice Law muy débil pero Bepo le hace entrar en razón. “Ahora mismo no podemos volver capitán, confíe en ellos. Hemos sobrevivido de los lugares más profundos y fríos del norte, ninguno de nosotros morirá aquí. Hemos pasado por demasiado juntos así que por favor, no mueras capitán, por favor, ¡no nos dejes!”, finalizando el capítulo 1081 de One Piece con las palabras del narrador:

“Winner, isla del nuevo mundo, batalla entre Trafalgar Law y Barbanegra. Ganador: Marshall D. Teach. Los piratas de trafalgar Law, han sido tremendamente derrotados”.

La próxima semana no hay manga por el descanso de la Weekly Shonen Jump.