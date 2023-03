¡Tenemos nuevo capítulo de “One Piece”! En el episodio 1077 del manga, seguimos con las aventuras de nuestro querido capitán Monkey D. Luffy y sus amigos en la isla del futuro, en donde los enemigos no paran de llegar y la prueba de fuego se viene para los “mugiwaras”.

Tras la amenaza del Captain Kid a Shanks en Elbaf al final del capítulo 1076 del manga de “One Piece”, ahora en el 1077 volvemos a Egghead, donde se está desarrollando el enfrentamiento entre Kaku, Zoro, Luffy y Lucci en contra de los serafines de Bartolomew Kuma y Dracule Mihawk.

Por otra parte, luego de que el grupo se haya dividido, Stella por fin aparece y el traidor se hace presente en medio de la batalla por la supervivencia de Egghead. ¿Quién será? Aquí te dejamos el resumen completo.

Capítulo 1077 del manga de “One Piece” completo

El capítulo 1077 tiene de nombre: “Deberías haberte dado cuenta antes”

En la portada podemos ver como Judge y Caesar Clown se encuentran peleando ya que la persona que aparentemente les está malogrando los planes es el Doctor Vegapunk y, en el fondo, salen Reijuu e Ichiji.

Comenzamos en la sección de fabricación especial de Egghead.

Sentomaru ha sido sanado de sus heridas y comienza a gritarle a las personas que están en el lugar que tienen que irse de la isla lo más rápido posible.

“¿Qué está pasando, Sentomaru?”, le gritan las personas, “¿qué está sucediendo en esta isla? ¿Por qué los pacifistas están desplegados en toda la isla?”. Sentomaru asiente y comienza a contarles la historia de la situación que están viviendo en estos momentos a las personas: “tiempo atrás, hubo una tierra que fue llamada Ohara. Un día, ese lugar fue completamente borrado del mapa mundial porque desafiaron al Gobierno Mundial”.

Es así que Oda nos recuerda lo que pasó en Ohara mientras vemos a algunos de los personajes que vivieron en esa época y salen Aokiji, la mamá de Robin, Jaguar D. Saul, el profesor Clover y Nico Robin.

“La isla de Ohara era el lugar con mayor conocimiento del mundo, tenían la biblioteca más grande del planeta pero un día, estos decidieron decifrar los poneglyphs prohibidos por el Gobierno Mundial, por lo que estos perdieron la vida al ser atacados por los Marinos pero solo una persona sobrevivió, una niña llamada Nico Robin”, dice el narrador.

Sentomaru prosigue: “ahora están yendo a por el viejo Vegapunk, el hombre más inteligente del mundo por lo que eso significa que no perderán el tiempo en eliminarlo de la faz de la tierra. Esto significa que puede haber un incidente mucho más importante que el de Ohara y puede pasar cualquier cosa aquí”, acota Sentomaru muy preocupado y preguntándose qué está pasando y por qué Luffy no se apura.

Nos vamos a la torre de control de Egghead con Luffy, Zoro, Lucci, Kaku y los Serafines.

Luffy Gear 4 y Lucci usan sus ataques “Kong Organ” y “Hand Pistol” en contra del serafín de Kuma, mientras que Zoro usa su “shishisonson” y Kaku su “tempestad kick” contra el de Mihawk, pero esto no les hace nada de daño ya que sus heridas se recuperan.

Luffy no puede creer lo que está pasando y Kaku mucho menos, los Serafines están demostrando todo su poder.

Zoro piensa, se da cuenta de algo y dice: “oh, ahora que lo pienso, ellos se parecen mucho a ese tal “King” que derroté en Wano”, lo cual despierta la curiosidad de Vegapunk Shaka ya que este le pregunta si la tripulación de Kaido tenía a alguien de la raza Lunaria.

Zoro no sabe el nombre de qué tribu pertenecía “King” pero Vegapunk Shaka comienza a pensar y le dice “ya veo, esa persona probablemente fue Albert, la persona de prueba que escapó de Punk Hazard junto con Kaido. Los serafines obtienen su fuerza debido a la sangre lunaria que tienen”, acota Shaka dejando atónito a Zoro.

Zoro planea el próximo ataque y les da información a los demás.

“Si estos malditos son como los Lunaria, entonces hay que mantener una mirada extra en las llamas que salen detrás de ellos ya que nuestros ataques solo funcionarán cuando estas estén activas. Sin embargo, cuando estas estén apagadas, nada de lo que hagamos funcionará. Perdónenme por haberles hecho gastar energías anteriormente, debí haberme dado cuenta antes”, prosigue Zoro.

Lucci le dice que no se preocupe y que está bien ya que al menos ahora saben cómo atacarlos y luchar contra ellos.

Zoro se pone más serio y dice “las facciones para reconocer a “King” eran su cabello blanco, piel morena, alas negras y flamas en su espalda”, hecho que hace enojar a Luffy, Lucci y Kaku y en un panel muy divertido le dicen “¡realmente debiste haberte dado cuenta antes!”.

Vegapunk Shaka comienza a caminar y Luffy le pregunta adonde va y este le responde diciendo que irá donde está Stella ya que tiene una noción de dónde podría estar pero los serafines se disponen a atacar y Zoro detiene al de Mihawk diciéndole “estamos en nuestros asuntos, ¿no?”.

Pasamos con Nami que convoca a Zeus para hacerle frente al serafín de Jimbe. “¡Ya no puedo pensar en él como un niño!”, dice la navegante mientras prosigue: “tú has herido a mis amigos, dejaste medio muerto a Edison, eres una máquina asesina, no eres nada lindo, no eres nada parecido a un niño”, dice nami mientras llora y aparece Zeus por todo lo alto para hacerse gigante, a lo que Nami usa su Thunderbolt Tempo y cae sobre el serafín, que lo deja petrificado.

Nami llora y pide perdón mientras el cuerpo del serafín cae al agua.

Brook despierta y le dice que tienen que irse del lugar ya que el serafín de Jimbe reaparece y comienza a atacar a Nami, por lo que Sanji hace su aparición de una forma muy divertida y épica.

“Te voy a leer el artículo 1 de la constitución de Sanjiland. Asustar a Nami es pena de muerte y el articulo 9 de la constitución de Sanjiland es que si la haces gritar de terror te la verás con mi Cooked Rare Strike”, activando su factor linaje y asestando un golpe extremadamente fuerte contra el serafin.

“¿Te encuentras bien, Nami? No me importa si es un pequeño demonio como Jimbe, si te toca no dudaré en matarlo, ¿me escucharte pequeño Jimbe?”, dijo Sanji.

Pasamos con el grupo de Lilith que se está enfrentando al serafín de Boa Hancock y que acaba de convertir a Vegapunk York en piedra.

Lilith usa un ataque de burbujas que aparenta ser un poco efectivo ya que mandan al suelo a Hancock pero esta pone una carita de sorprendida mientras Lilith le dice: “jaja, estas burbujas están hechas de la energía del mar. Ese es el riesgo de que tengas sangre verde, las burbujas son tu debilidad”.

Cuando Franky la va a agarrar, esta se levanta y le dice que no la toque mientras le mete una tremenda patada que manda a volar a Franky y que hace molestar a la serafín que lanza un rayo superpotente contra el suelo y cuando Franky agarra una esfera de metal para atacarla, ella lo mira y le grita “estoy sufriendo”.

La cara de Boa le da ternura a Franky que le pide perdón y este es transformado en piedra mientras Usopp y Lilith también intentan atacarla pero Boa se aparece frente a ellos y les guiña el ojo, generando una sensación de lindura que es aprovechada por la serafín que también los transforma en piedra.

Pasamos con Shaka, que ha llegado a una zona de Egghead antiguamente llamada como “Laboratorio de las frutas del diablo”, en donde ve que todos los miembros del Cipher Pol han sido acorralados en una especie de celda esférica.

Los del Cipher Pol piden ayuda pero Stella aparece y llama a Shaka. Shaka va corriendo preguntándose quién le había hecho tanto daño mientras Stella ve que detrás de Stella hay alguien y le dice: “Oye Shaka... ¿con quién has venido?”, mientras Shaka se sorprende y el sonido de una pistola se hace presente, disparándole en la cabeza a Shaka y ensuciando todo el lugar de sangre, mientras vemos cómo Stella se queda mirando malherido la muerte de su conciencia principal.

“¡Oh Dios mio, Shaka!”, grita Stella. Los del Cipher Pol gritan de miedo porque no saben lo que está pasando.

Shaka se encuentra tirado en el suelo completamente marcado de sangre mientras el que le disparó sale caminando del lugar ante la vista de Vegapunk y finalizando así el capítulo 1077 de “One Piece” con las palabras del editor: “¡la única esperanza que había ha sido destruida”.

¿Dónde leer el manga de “One Piece”?

Todos los capítulos del manga de “One Piece” lo puedes leer en la página web Manga Plus, que es el portal oficial de Shueisha en donde se colocan todos los episodios que salen en la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica de “One Piece”

Título: One Piece (ワンピース)

(ワンピース) Creador: Eiichiro Oda

Editor: Shueisha

Género: Acción, Aventura, Comedia, Fantasía, Shonen

Publicación: Weekly Shonen Jump (Shueisha)

Volúmenes: Actualmente cuenta con 105 volúmenes publicados (al 9 de marzo de 2023)

Fecha de publicación: 22 de julio de 1997 - en curso

Capítulos: Actualmente cuenta con más de 1077 capítulos publicados (al 9 de marzo de 2023)

Idioma: japonés, con varias opciones de traducción en otros idiomas.

Premios: One Piece ha recibido varios premios, incluyendo el Premio de Manga Shogakukan en 2001, el Premio Cultural Osamu Tezuka en 2012 y el Premio Eisner al Mejor Cómic Internacional en 2018.

ha recibido varios premios, incluyendo el Premio de Manga Shogakukan en 2001, el Premio Cultural Osamu Tezuka en 2012 y el Premio Eisner al Mejor Cómic Internacional en 2018. Adaptaciones: One Piece ha sido adaptado a varios medios, incluyendo un anime, películas de anime, videojuegos, novelas y más.

Disponibilidad: El manga de One Piece está disponible en múltiples tiendas y plataformas en línea en todo el mundo.