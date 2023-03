En el capítulo 1079 del manga de “One Piece” hemos tenido uno de los momentos más esperados por todos los fans y es que por fin vimos a Shanks pelear en su máximo esplendor pero esto le costará caro a nuestro querido Eustass Captain Kid, que es la víctima del Yonkou con todos sus sueños de ser el rey de los piratas destruidos.

Capítulo 1079 de “One Piece”

El capítulo 1079 tiene de nombre “Los piratas del Yonkou Akagami”

En la portada podemos ver a Luffy regando unos girasoles pero uno de estos es un león con los pétalos como melena.

El capítulo comienza con el narrador diciéndonos “hace unas horas” en Egghead.

York dice: “El problema es el Gobierno Mundial. No solo van tras Stella, sino que también quieren eliminarme. En ese caso yo también tengo un plan así que por ahora necesito que se ocupen de cualquiera que trate de oponerse en mi camino”.

York les estaba hablando a los serafines, “ahora que la cúpula de la frontera está cerrada, maten a todos sin dudar, excepto a mi, a Stella y a los otros rehenes del sótano”.

Los serafines comprenden la misión.

York prosigue diciéndoles “y cuando ustedes se salgan de control, todos comenzarán a buscar al culpable preguntándose quién dio la orden. Yo no soy lo suficientemente fuerte, así que si los descubren, no tendré oportunidad contra todos”.

Ahora se dirige al serafín de Boa Hancock: “Tú fingirás que me atrapaste frente a ellos y me convertirás en piedra. Luego me quitarás la petrificación cuando no haya nadie alrededor y dentro del laboratorio les diré los lugares que no deben destruir y ahora, ¡qué comience la cacería!”.

Una explosión ocurre en la planta principal de Egghead mientras los gritos de las personas del lugar cubre toda la isla.

“¡Deprisa, todos! ¡Vamos a escapar de Egghead!”, mientras vemos cómo es que acechando la isla del futuro, a unos metros, aparece un barco con la bandera del Yonkou Barbanegra con alguien listo para hacer su aparición especial. ¿Quién será?

¡Nos vamos para Elbaf con Kid y su tripulación!

“Escuchen piratas de Kid, si están aquí por nuestro capitán Shanks, tendrán que pasar por nosotros primero”, le dice el capitán de un barco pirata llamado Balls Fingers Gerotimy, así se nos presentan a otros dos aliados de Shanks llamados Dentures Gugar y la princesa de los piratas burgueses, Shivering Pururu.

Toda una flota se pone frente al barco de Kid y este se molesta al ver tantos barcos de Shanks pero esto no lo detendrá y se dispone a atacar.

Una voz desde atrás le dice que “todos los barcos despejen el camino” pero los piratas dicen que no pueden dejar que ese pirata (Kid) le ponga las manos encima”. El capitán que hizo esa orden fue el mismo Akagami no Shanks.

Todos los piratas de la flota se encuentran muy contentos de por fin conocer a Shanks en Elbaf y este se siente un poco incómodo porque no lo dejan caminar en paz, lo tratan como toda una celebridad.

Shanks camina entre ellos con vitoreos y gritos. Uno de estos reconoce que las flotas que tiene Shanks son débiles y que están protegidos bajo su bandera.

Lucky Rox y Yassop están contentos de que Kid quiera pelear pero estos lo ven como algo más, no alguien fuerte y se sorprenden de que las heridas de Kid post Wano estén recuperadas.

Shanks pregunta por Barbanegra, está esperando información de él porque lo está cazando. El enfrentamiento es inevitable.

Ben Beckman le da un periódico y le dice que definitivamente se fue de su isla pirata (Hachinosu) y pensaba que estaría en Wano pero no. Beckman también le da información sobre Kid y Shanks revisa todo sobre el Supernova.

Kid ve que hay más de nueve barcos pero eso no le importa, porque saca su enorme cañón con el que disparó a Big Mom y apunta a todos los barcos y a Elbaf.

Esto enoja en extremo a Shanks que con una mirada tremenda, consigue ver el futuro usando el haki de observación avanzado.

Dorry y Brogy se ponen a la espalda de Shanks mientras este ve que en el futuro, si ese ataque se da, asesinaría a miles de personas inocentes, por lo que Shanks sale a toda velocidad, se para frente a Kid y le dice, “es toda una hazaña que hayas llegado hasta aquí”.

Kid no sabe qué hacer, Shanks está frente a él y en una pestañeada, Shanks utilizada una gran cantidad de haki del rey para utilizar el mismo ataque de Gol D. Roger con el que atacó a Oden y a Barbablanca, el “Kamusari” o “Departura divina”, haciendo que los suborninados de Kid boten espuma por la boca y este reciba un daño tan potente que lo dejó fuera de combate al instante.

Kid sale volando inconciente mientras que Shanks camina por su barco sin problema alguno.

Shanks está realmente muy enojado y los que seguidores de kid con la poca conciencia que les queda le dicen que hasta Killer, que entró a cubrirlo, está desmayado con mucha sangre.

“¡Nos rendimos, Akagami! ¡Por favor, no mates a nuestro capitán! ¡Te lo suplicamos, esto es lo único que tenemos, toma nuestros Road Poneglyphs!”, gritan los subordinados.

Una voz en el fondo grita, “¡hey, piratas de Kid, por aquí!”, y cuando estos voltean a ver qué pasa, Dorry y Brogy se encontraban preparando su ataque máximo.

“¡Jajajajaja, ¡ustedes pequeños mocosos! Si apuntan un arma cargada contra la ciudad natal de alguien, tienen que estar preparados para sufrir el mismo destino, ¿entienden?”, con lo que apuntan directamente al barco de Kid y usan su ataque llamado “¡Hakoku Sovereignty!”, que emite una ráfaga de aire tan fuerte que revienta el barco de Kid, dejando solo el mástil incendiándose, con los piratas de Kid cayéndose al mar y con la cara de Shanks tremendamente enojado.

El narrador dice “el día de hoy en Elbaf, un lugar del nuevo mundo, los piratas de Kid, encabezados por aquel hombre con una recompensa de 3000 millones de berries, Eustass Captain Kid, fueron completamente aniquilados y sus sueños destrozados. Sus días como piratas, están contados”, finalizando así el capítulo 1079 de “One Piece”.

¿Cómo leer el manga de “One Piece” legalmente?

Comprar los volúmenes en formato físico: Puedes comprar los volúmenes del manga de “One Piece” en tiendas de cómics y librerías en tu área local, o bien en línea en sitios web como Amazon.

Leer en línea a través de servicios de suscripción: Puedes leer el manga de “One Piece” legalmente en línea a través de servicios de suscripción como Viz Media o Shonen Jump. Ambos sitios web ofrecen la opción de suscribirse para leer una gran cantidad de mangas, incluyendo “One Piece”.

Comprar y leer en formato digital: Puedes comprar y leer el manga de “One Piece” en formato digital a través de plataformas como Amazon Kindle, Google Play Books, ComiXology y otros.



Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Editorial: Shueisha

Revista: Weekly Shonen Jump

Publicación: Desde 1997

Género: Aventura, acción, comedia, drama, fantasía

Demografía: Shonen

Número de volúmenes: Actualmente, se han publicado 104 volúmenes.

Sinopsis: La historia sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven cuyo cuerpo adquiere las propiedades de la goma después de haber comido accidentalmente una Fruta del Diablo. Junto a su tripulación de piratas, conocida como los Sombrero de Paja, Luffy explora el Gran Line en busca del tesoro más grande del mundo conocido como el One Piece, con el objetivo final de convertirse en el Rey de los Piratas.