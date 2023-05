El capítulo 1084 del manga de “One Piece”, titulado “El intento de asesinato de un tenryubito”, ya está disponible. En este episodio, seguimos en el flashback de Sabo y descubrimos qué paso en la reunión del Rey Dragon con Gorosei. El autor Eiichiro Oda nos vuelve a sorprender con la continuidad de capítulos.

Resumen capítulo 1084

Este episodio comienza como la continuación del flashback del capítulo pasado, donde se ve el encuentro de Sabo y Jewelry Bonney, estos conversan sobre que tienen el mismo objetivo, que es liberar a Kuma. Por esa razón, comienzan a trabajar en equipo dentro del castillo, sin embargo, son descubiertos por guardias que avisan de los intrusos. Sabo invoca a un cuervo de Karasu de su mano y le da la llave para que libere a Kuma y los esclavos, y que luego vuelvan al Cuartel General. Bonney dice que verá la forma de que su padre recupere la conciencia y cuando iba a decir la otra opción, es interrumpida por guardias que los buscaban y estos se esconden. Los dos escuchan una conversación de los guardias sobre una habitación oculta, lo que despierta la curiosidad de Sabo. Bonney y Sabo toman caminos diferentes, por el interés de este último en lo que dijeron los guardias.

Jewelry Bonney junto a Sabo escuchan una curiosa conversación de los guardias. / Foto: captura - Manga Plus

La escena cambia en la reunión del Rey Cobra con los 5 miembros de Gorosei, estos le preguntan por qué quería reunirse con ellos, y Nefertari Cobra les comenta que no sabe por donde comenzar, pues tenía muchas dudas que quería aclarar. Este se cuestiona el porqué de a pesar de que fueron 20 líderes que acordaron crear el Gobierno Mundial, el trono vacío solo tiene 19 espadas rodeándola, supuestamente acordaron que serían equitativos para evitar una dictadura. Y que por los libros e investigaciones que él ha hecho no especifican que la Reina Lili haya querido ese acuerdo y que no figura su paradero. Además, de que en su ciudad el que tomo el mando fue su hermano menor de la reina. Los 5 ancianos responden que no saben nada y que es raro que pregunte cosas como esas.

Los 5 ancianos responden al Rey Cobra sobre Lili. / Foto: captura - Manga Plus

Por otro lado, Charlos ha logrado su objetivo de capturar a Shirahoshi y atarla con muchas cadenas, se le ve a esta llorando y suplicando que la dejen libre. Para suerte de ella, sus hermanos liderados por Fukaboshi quien dice: “Perdón por no vigilarte bien Shirahoshi, hermanos no volveremos aquí nunca”. Inmediatamente, son atacados por Kuma con el rayo que sale de su boca, pero estos lo esquivan.

Luego aparecen Sai y Leo, quienes golpean en la cabeza fuertemente a Charlos, este queda aplastado e inconsciente o muerto. Justo cuando Kuma va a atacar, Morley aparece del subsuelo y lo sujeta diciéndole: “Vuelve a caso con nosotros, ya basta. No tienes que seguir obedeciendo órdenes de nadie”, recalcó entre lágrimas. Karasu llega y le entrega la llave para llevárselo por el agujero de donde salió Morley.

Shirahoshi es atrapada por Charlos. / Foto: captura - Manga Plus

Volviendo de nuevo a la reunión del Rey Cobra y los 5 ancianos. En esta escena, vemos que hay una silueta de Im subiendo para sentarse en el trono vacío, siendo la figura de mayor poder dentro del Gobierno Mundial. Además, lo que perturba más al Rey Cobra es que subió diciendo el nombre Lili. Así culmina este capítulo 1084.

¿Cuál es la identidad de Im? / Foto: Captura-Manga plus

Aún no se sabe la identidad de Im, pero podría ser que conoce a Lili o sería ella misma, este último caso sería más complejo porque si es verdad que ella no estaba de acuerdo con formar el Gobierno Mundial, como es que se volvió la líder de Gorosei. También, está el hecho de que cuán poderoso es Im, ya que con su sola presencia condena a muerte, como suponemos que paso con el Rey Cobra. Además, la curiosidad de Sabo hará que llegue en el momento preciso en que el Rey Cobra yaciera en el suelo sin vida, y como consecuencia haya sido culpado del delito. ¿Ustedes qué opinan?

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Editorial: Shueisha

Revista: Weekly Shonen Jump

Publicación: Desde 1997

Género: Aventura, acción, comedia, drama, fantasía

Demografía: Shonen

Número de volúmenes: Actualmente, se han publicado 104 volúmenes.

Sinopsis: La historia sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven cuyo cuerpo adquiere las propiedades de la goma después de haber comido accidentalmente una Fruta del Diablo. Junto a su tripulación de piratas, conocida como el Sombrero de Paja, Luffy explora el Gran Line en busca del tesoro más grande del mundo conocido como el One Piece, con el objetivo final de convertirse en el Rey de los Piratas.