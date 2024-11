Pero no fue sino hasta los 13 años que su destino se cristalizó. Fue cuando vio en Lima a la directora rusa Veronika Dudárova al frente de la Orquesta de la Radio de Moscú. “Era una mujer imponente. Cuando la vi dirigir, no me quedó la menor duda: en ese momento decidí que quería ser como ella”. La energía de Dudárova y su capacidad para extraer sonidos únicos de la orquesta terminaron de convencer a Carlota de que ese era el camino, aunque transitarlo no sería sencillo.

La batuta es la extensión del brazo de la directora. Le sirve para sentar el tiempo de la pieza. señalar las énfasis y el tono de su interpretación. (Foto: archivo personal)

Conversamos con la maestra, que es la forma apropiada de referirse a los directores de orquesta, durante un descanso en sus actividades como docente en el colegio Roosevelt. El motivo de nuestra charla es que este 21 de noviembre, Mestanza dirigirá a la resucitada Orquesta Filarmónica de Lima en un concierto especial llamado “Italiana”, en el teatro Manuel Segura. Era la ocasión perfecta para conocer más a una de las contadas directoras de orquesta en el Perú. “Si no me equivoco, somos solo tres. Está la maestra Carmen Moral, que vive en Estados Unidos, de ahí estoy yo, y luego la maestra Mina Maggiolo”, comenta Mestanza, con una cierta pena en la voz.

¿Por qué no hay más mujeres directoras en el país? La pregunta es difícil de responder, admite. Reconoce que existe una desigualdad y que, incluso en Europa, un continente tan de vanguardia, la presencia femenina en la conducción de orquestas fue resistida por mucho tiempo. “Latinoamérica, en ese sentido, fue un ejemplo en el mundo”. Las cosas habrán mejorado, pero no lo suficiente.

La peruana Carmen Moral, la primera mujer que fue directora titular de una orquesta en Latinoamérica, en medio de un ensayo.

En los años setenta no existía una carrera formal de dirección de orquesta en el Perú, así que Mestanza estudió primero piano en el Conservatorio y luego ingresó a la Universidad Católica, un poco por inercia, dice, porque ninguna carrera le interesaba. Su cabeza estaba ocupada al 100% por la música. Cuando reconoció que su verdadera pasión era dirigir, decidió irse del país junto a su novio, el pianista Gerardo Constantini. Ambos estaban jóvenes y aunque no tenían dinero no estaban dispuestos a que la realidad nacional los aplastase con su grisura habitual. La única condición impuesta por sus familias fue que se casaran, lo cual no representó un obstáculo para una pareja enamorada.

Su primer destino fue Italia, pero la encontraron en una situación política y social tan inestable con las brigadas rojas y el asesinato del primer ministro Aldo Moro que decidieron armar maletas de nuevo y volar a Estados Unidos. Allí, Carlota tuvo la oportunidad de recibir sus primeras clases de dirección con el maestro ruso Vladimir Kin, que acababa de llegar huyendo de la Unión Soviética. Aunque la barrera del idioma complicaba la comunicación, ambos compartían el lenguaje universal de la música. Además, descubrieron que tenían una conexión especial: “Cuando le conté que mi principal inspiración era Veronika Dudárova, el maestro Kin se puso a llorar. Resultó que había trabajado con ella. Parecía cosa del destino”.

ELLAS TIENEN EL MANDO

La primera vez que Carlota Mestanza dirigió una orquesta frente al público fue el 3 de diciembre de 1984, poco antes de cumplir 28 años. Había viajado al norte del país para ofrecer sus servicios a la Orquesta Sinfónica de Trujillo, la única orquesta profesional en el Perú además de la Nacional. Se jugaba una carta de suerte y funcionó. De repente, se encontraba al frente de su primer ensamble, con el público expectante y su esposo mirándola desde el piano. “Me temblaban hasta las pestañas”, recuerda, pero logró canalizar esos nervios y transformarlos en energía creativa. Esa vez condujo a sus músicos durante una sinfonía de Haydn (”La Reina”), el concierto para cuatro violines de Vivaldi y el concierto #3 de Beethoven. Tanto gustó la propuesta que la invitaron a dirigir un segundo concierto, y fue en ese mismo día, mientras descansaba en su camerino, cuando los músicos trujillanos le preguntaron si le gustaría ser su directora titular. “Parecía un sueño”, confiesa.

La maestra dirige a la Orquesta Sinfónica de Trujillo. Año 1986.

La maestra Mestanza reconoce que no habría llegado a donde está sin el apoyo incondicional de su esposo, fallecido hace varios años. “Teníamos nuestros trabajos en Lima, pero él siempre me decía que la oportunidad de Trujillo no se iba a repetir: ‘Tienes que tomarla, ya nos arreglaremos después’”. Así comenzó su viaje, uno que la llevaría por diversos caminos. Estuvo en Trujillo varios años, luego regresó a Lima; fue directora de una orquesta en Japón por casi diez años y también ocupó la batuta principal en la Orquesta del Conservatorio Nacional.

La Orquesta Filarmónica de Lima ha pasado por al menos tres etapas, desde su fundación en 1960. Esta no es la primera vez que Mestanza se enfrenta al conjunto. “La dirigí un 12 de octubre de 1998. ¿Por qué recuerdo esa fecha? Porque ese mismo día, mientras estaba al frente de la Filarmónica de Lima, Verónica Dudárova, la mujer que fue mi inspiración, se encontraba en Lima dirigiendo una orquesta rusa en el Teatro Municipal. Me dio una pena terrible, porque quería verla, pero no pude. Así que conseguí el dato de dónde estaba alojada, la llamé por teléfono y hablé con ella. Le conté cómo había sido mi inspiración, cómo la vi cuando vino al Perú en los años setenta y cómo estudié con Vladimir Kim. ¡Ella gritaba por teléfono: ‘I can’t believe it!’ en su marcado inglés. Vladimir, Vladimir. No la pude ver y, lamentablemente, ya falleció.”

Orquesta Filarmónica de Lima realizó su cuarto concierto en el teatro NOS PUCP el 26 de agosto del 2023.

Con la sencillez didáctica que ha cultivado durante sus años como docente, Carlota nos explica que la batuta es mucho más que un simple palito que sube y baja. Es una extensión de su brazo, y para un director, la orquesta entera es su instrumento. “No se trata solo de marcar el ritmo, tienes que trabajar con ambas manos y con el rostro para indicar qué interpretación quieres extraer de los músicos. Por más ensayos que hagas, un director nunca dirige el mismo concierto de la misma manera”. Cada presentación es una nueva oportunidad para redescubrir la obra y crear algo único.