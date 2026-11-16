icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cohete Vulcan VC6L despega desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. (Foto: AFP)
El cohete Vulcan VC6L despega desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. (Foto: AFP)
/ MANUEL MAZZANTI
Por Agencia AFP

Amazon perdió 40 satélites para su servicio de internet el domingo, después del fallido lanzamiento de un cohete durante el primero de varias docenas de vuelos que adquirió el gigante tecnológico.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?