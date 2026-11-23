Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El lanzamiento de 36 nuevos satélites de comunicaciones Amazon Leo, previsto para este lunes, se ha pospuesto por un problema en los sistemas de apoyo en tierra del lanzador Ariane 6.
TE PUEDE INTERESAR
- “GTA 6″: ciberdelincuentes aprovechan lanzamiento del juego para cometer sus fechorías
- Oppo Find X10: dos cámaras de 200MP y un zoom de 120X que destaca en el procesamiento de imagen | RESEÑA
- Latinoamérica registró 592 millones de ataques de malware en un año, 18% menos que el período anterior
- Adolescentes peruanos que crearon Ñawi cuentan cómo funciona su innovador proyecto
- La IA está siendo gobernada de una manera “medieval”, denuncia la ONU
Seguir temas