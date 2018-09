La ONU dice que se ha llegado a un "momento crucial" con el cambio climático

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió hoy de que el mundo ha llegado a un "momento crucial" con el cambio climático, por lo que exigió a los líderes internacionales acciones inmediatas.



"Si no cambiamos el trayecto en los próximos dos años, corremos el riesgo de perder el control de la situación", dijo Guterres a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas.



Según subrayó, el cambio climático va "más rápido que nosotros" y requiere una señal de alarma en todo el mundo.

California es uno de los estados más comprometidos con la lucha contra el cambio climático. (Foto: AFP)

"Nuestra acción, en tanto que dirigentes mundiales, no está a la altura. Debemos escuchar a los científicos más eminentes. Debemos mirar a la realidad a la cara", insistió.



Guterres exigió la implementación del Acuerdo de París, sellado por todo el mundo pero del que se ha desmarcado Estados Unidos, y pidió a los jefes de Estado y de Gobierno ser "más ambiciosos" y actuar con "más urgencia".



En ese sentido, expresó su preocupación por la falta de progresos en las últimas discusiones sobre la aplicación del Acuerdo y destacó la absoluta necesidad de que haya éxitos en la reunión que los países mantendrán este diciembre en Polonia.



Guterres recordó a los líderes que la tecnología está del lado de la lucha contra el cambio climático, subrayando que la energía limpia es hoy más barata y competitiva que nunca.



"Las políticas de economía verde podrían crear 24 millones de nuevos empleos", apuntó.



El jefe de la ONU insistió en que el peligro para la economía no es combatir el cambio climático, sino que es el no hacerlo.



"Los Gobiernos deben ser valientes e inteligentes. Eso quiere decir terminar con billones de dólares de subsidios a los combustibles fósiles. Quiere decir establecer precio adecuado para el dióxido de carbono", destacó.

Síguenos en Twitter...

Fuente: EFE