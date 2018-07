Snapchat: ¿Cómo funciona y qué cuidados debes tener si la usas?

Snapchat es una red social que ofrece un servicio de mensajería instantánea basada en el envío de imágenes y videos de corta duración, llamados snaps.

Lo innovador frente a otras redes es que los snaps enviados solo existen por unos segundos desde el momento en que el receptor los visualiza, para luego eliminarse por completo.

Además, existe la opción de añadir ciertos filtros, stickers y efectos de cámara a las fotos, iniciar chats, videollamadas, visualizar “historias”, que permanecen durante 24 horas, y más, para sumar a la experiencia.

Se trata de una de las redes sociales más utilizadas por los adolescentes, pero también una de la más desconocidas por los adultos. En ese sentido, la empresa ESET Latinoamérica nos brinda a continuación algunas recomendaciones de seguridad si usamos esta app o conocemos a alguien que lo haga.



► Nada en la red es realmente privado: A pesar de que los snaps solo duren unos pocos segundos deben tomarse con resguardo, dado que existe la posibilidad de que quien reciba el mensaje realice una captura de pantalla. Si bien el emisor recibe una notificación que lo informa, la misma llega cuando la captura ya se realizó. Por esto, es esencial que los jóvenes tomen consciencia de que nada de lo que se sube a una red es realmente privado, como tampoco temporal.



► Contenido inapropiado de desconocidos. En caso de que el menor cuente entre sus contactos con alguien que no conozca del todo, podría ocurrir que este envíe fotos o videos con contenido inapropiado, y que estos se eliminen con la misma rapidez que cualquier otro archivo enviado a través de la aplicación, borrando toda evidencia de lo ocurrido.

​

► Edad mínima para usar el servicio: Snapchat deja en claro que “ninguna persona menor de 13 años tiene permitido crear una cuenta o usar los servicios”. Sin embargo, algunos niños modifican su año de nacimiento para crearse su usuario.



El tema de la edad es importante ya que Snapchat limita el tipo de anuncios que muestra de acuerdo a los años del usuario. Por ejemplo, los de bebidas alcohólicas solo estarán disponibles para mayores de edad. Resulta esencial conocer si los niños menores de 13 años efectivamente poseen la aplicación en sus celulares, así como saber si la fecha de nacimiento con la que crearon sus perfiles, quienes están habilitados para ello, coincide con la verdadera.



►Recompensa por interacción con usuarios: La aplicación permite sumar puntos a medida que se interactúa con otros usuarios. Cuanto más uso se haga de la aplicación, más puntos se acumulan obteniendo trofeos y reconocimientos. Esto puede generar obsesión entre los menores. Hablar con ellos sobre la importancia de limitar las horas de uso de las redes también es parte del camino para generar un uso consciente de lo que ofrece la tecnología, sin restringirla por completo.



► Posibilidad de mostrar ubicación: Se ofrece a los usuarios activar un identificador de cada usuario, en un mapa, mostrando a sus amigos donde se encuentra a cada momento. Si bien son solo los amigos quienes pueden verlo, siempre existirá la posibilidad de que algunos usuarios no sean quienes dicen ser, por lo que es clave asegurarse de quiénes son esos contactos que poseen los menores en la red, y chequear que efectivamente conozcan a cada uno de ellos.



En caso de no estar seguros, o de que los más chicos no conozcan del todo a uno de los contactos, Snapchat ofrece la posibilidad de bloquear usuarios. También es posible reportar o denunciar snaps específicos, de manera que, si algo parece ser extraño al recibir una imagen o video, Snapchat provee una larga lista de motivos a elegir para justificar la denuncia. Entre estos están: Acoso o incitación al odio, Desnudo o contenido sexual, Me preocupa que este usuario pueda lastimarme y Es spam.

Para evitar problemas de seguridad, ESET recomienda apostar a la configuración de privacidad. Desde la sección Quién puede, cada usuario tiene el poder de decidir quién lo puede contactar, ver sus historias o su ubicación, entre otras.



"Si bien los menores no siempre se preocupan por esto, como mayores responsables es recomendable asistirlos en la configuración de sus perfiles para garantizar su mayor seguridad", subraya la compañía que se encarga de la detección de amenazas en la red.



DATO



Estas recomendaciones fueron dadas a través de Digipadres, iniciativa de ESET Latinoamérica que impulsa la enseñanza acerca de cómo proteger a los niños mientras navegan en la red.

