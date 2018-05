Educación Digital: Proyecto que enseña con tecnología llega a Piura

La tecnología avanza a un ritmo acelerado. En pocos años hemos podido ver no solo cómo transforma el entorno, sino también cómo cambian los hábitos y costumbres de la sociedad. En definitiva, se ha convertido en una herramienta imprescindible que, desde donde nos encontremos, nos conecta con el mundo. Lamentablemente, en nuestro país no todos tienen la misma oportunidad de acceso a las nuevas tecnologías. En muchas regiones, por ejemplo, existen colegios que ni siquiera tiene conexión eléctrica, lo que los coloca en una gran desventaja.

En ese contexto es que nace Educación Digital, proyecto internacional que imparte educación con tecnología a escolares que viven en pobreza, en entornos vulnerables, en aislamiento geográfico o con discapacidad.

Educación Digital proporciona recursos tecnológica a escuelas (aula móvil con laptops, tablets, proyectores, entre otros equipos).

El programa desarrollado por la Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa, que ya se ejecuta en diversas regiones de Perú, fue lanzado recientemente en Piura, donde beneficiará a 80.847 escolares y 2.810 docentes de 107 escuelas urbanas y rurales de las provincias de Castilla, La Unión, Morropón, Paita, Piura, Sechura y Sullana. También cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Educación.

--- Acortando la brecha digital ---

La tecnología también ha cambiado el mercado laboral. Actualmente la mayoría de trabajos requiere de competencias digitales, pero en menos de 10 años, el 90% de empleos lo solicitarán. El 79% de niños de ocho años se desempeñarán en actividades laborales que hoy no existen. Por eso, la educación debe enfocarse en preparar alumnos aptos para las nuevas exigencias laborales, marcadas principalmente por los avances tecnológicos: robótica, impresión 3D, automatización y la inteligencia artificial.

En ese sentido, el objetivo de Educación Digital es acortar la brecha educativa y tecnológica. Se empodera y capacita en uso de metodologías innovadoras a los maestros, se mejoran los aprendizajes de los estudiantes y se promueven clases dinámicas con el uso de la tecnología, según precisa la Fundación Telefónica.

--- El caso de Piura ---

En Catacaos, a una media hora la ciudad de Piura, está el colegio I.E. Virgen del Carmen de Catacaos, donde ya se ha venido trabajando con los equipos digitales. Maria del Pilar Fernández, profesora de tercer grado de primaria, dicta la clase utilizando las tablets que brinda Educación Digital.

“La tablet es importante porque nos permite insertar este recurso digital en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Es muy fácil de utilizar, tanto para los estudiantes como también para los maestros, y permite desarrollar las actividades de aprendizaje de manera interactiva y didáctica”, comenta la docente a El Comercio.

Maria del Pilar Fernández, docente de tercer grado, dicta clases a sus alumnos. (Foto: Difusión)

“El niño se divierte y comprende lo que observa y escucha en los videos que se muestran en la tablet. El alumno no puede salirse de lo que nosotros como maestros hemos planificado. Si vamos a estudiar el sentido del gusto o el sistema óseo, en la Tablet solo encontrará las actividades relacionadas al tema. De esta manera, comprende que se trata de un recurso educativo”, agrega.

--- Piura rural ---



Sin embargo, a varios kilómetros de la vida urbana, en la zona rural de la región, la vida tiene un ritmo diferente.

Aquí, llevar la tecnología no ha sido una tarea sencilla. Primero había que solucionar algunos puntos básicos como la electrificación de algunos colegios, cambiar la idea equivocada de muchos padres de que las niñas no debían estudiar o, peor aún, luchar contra el ausentismo a clases provocado por el trabajo infantil, muchas veces bajo el consentimiento de los mismos padres, comenta a este Diario la Hna. Marleny Bardales Raymundo, directora del programa educativo rural fe y alegría 48, Malingas, Tambogrande.

No obstante, una vez iniciado el programa los buenos resultados no se hicieron esperar. "Los niños no han tenido miedo a la tecnología, en cambio los profesores temían dañar los equipos [computadoras] y se les dificultaba usar sus sistemas. Por eso, se pidió un especialista para que forme a los docentes", dice Marleny.

"La plataforma de Educación Digital está enriquecida con temas que han sido sacados del currículo nacional, ofreciendo a los docentes una gran variedad de material didácticos que ayuda a los niños y adolescentes a entrar en procesos de lectura, reflexión, análisis, entre otros", añade.

La Hna. Marleny Bardales Raymundo es directora del programa educativo rural fe y alegría 48, Malingas, Tambogrande. (Foto: Difusión)

--- Dato ---



Este proyecto tiene como objetivo, hacia el año 2020, favorecer a 10 millones de niños de Latinoamérica, África y Asia.



En el Perú, espera beneficiar a fines de 2018 a 815 mil niños y 32 mil docentes de más de mil escuelas, hospitales y albergues de 19 regiones: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tacna.



