Gemelo parásito | Honduras reporta uno de estos extraños casos médicos

Una bebé nació en Honduras con la cabeza y media pierna de su gemela que cuelgan de su pecho, informaron familiares y fuentes médicas.

"De una bebé sólo se desarrolló su cabeza y esta sale del abdomen de su hermana", indicó a periodistas el doctor Armando Flores, jefe del servicio de neonatos del Hospital Escuela Universitario (HEU) de Tegucigalpa.

La bebé nació el 14 de diciembre en un hospital estatal de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua.



Una de las bebés se encuentra totalmente formada, pero presenta una afección cardíaca, sin embargo, su hermana no se desarrolló y tiene hidrocefalia y escasa actividad cerebral, agregó Flores.



El especialista dijo que un grupo de médicos están realizando estudios y análisis para definir cómo afectaría la salud de la niña formada al separarla de su hermana.



Este tipo de casos son muy raros y son conocidos como "Fetus in fetu" o "gemelo parásito", añadió.



La madre de las pequeñas es una joven de 19 años, cuya identidad no fue revelada, y, según la abuela de las bebés, Lidia Valladares, nunca le habían hecho una ecografía para ver el estado de las niñas, que fueron trasladas a un hospital de Tegucigalpa.



Fuente: EFE

