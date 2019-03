Las sorprendentes maneras en que las horas a las que comes afectan a tu peso y tu salud El reloj corporal, el metabolismo y la digestión interactúan de formas complejas. De modo que, a la hora de llevar una dieta sana y de mantener un peso equilibrado, no solo influye qué se come sino cuánto se come

No se trata solo de lo que comes, sino cuándo comes. (Foto: Getty)