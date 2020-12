El pasado 10 de diciembre fue el lanzamiento mundial de Cyberpunk 2077, tras ocho años de desarrollo en los que millones de personas estuvieron al tanto. Sin embargo, dicho estreno se vio manchado por problemas técnicos en las consolas de pasada generación -PS4 y Xbox One- y también en PC.

Para solucionar ello, el equipo responsable del juego -CD Projekt RED- liberó un parche el 12 de diciembre con el fin de mitigar los bugs, errores durante las misiones, problemas visuales y/o gráficos, etc. No obstante, los inconvenientes en el juego no se han detenido.

A través de redes sociales, el estudio polaco publicó un comunicado en el que piden disculpas por no mostrar cómo lucía Cyberpunk 2077 en consolas PS4 y Xbox One, provocando así que la comunidad no pueda tomar una decisión bien informada antes de la compra.

Sumado a esto, CD Projeket RED indicó que preparan una serie de “grandes actualizaciones” para optimizar de mejor manera Cyberpunk 2077, las cuales llegaran en los próximos meses de enero y febrero, respectivamente.

Asimismo, el equipo desarrollador liberará en los próximos días pequeños parches para ir eliminando problemas puntuales en el rendimiento.

Las actualizaciones, según se menciona en el comunicado publicado, “deberían solucionar los problemas más graves a lo que se están enfrentando los usuarios de la última generación”.

Finalmente, los creadores de Cyberpunk 2077 y de la saga The Witcher confirmaron que le brindarán la opción de reembolsar el dinero a los usuarios. “Nos gusta que todo el mundo que compre nuestros juegos esté satisfecho con sus compras (...) pero si no estás contento con el título en tu consola o no quieres esperar a las actualizaciones, puedes pedir una devolución”.

Para ello, los jugadores tendrán que ingresar a la tienda virtual (Steam, GOG, PSN o Microsoft Store) en la que compraron Cyberpunk 2077 y buscar la opción de reembolso. Por otra parte, quienes compraron el título de manera física deberán pedir el reembolso en la tienda.

